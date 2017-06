Huawei devant Apple au niveau des ventes de téléphones en décembre 2016 ?

Huawei a de l’ambition, c’est certain. Le constructeur chinois connaît un véritable succès avec des smartphones comme le P10 ou le Mate 9 et il pense avoir dépassé Apple en décembre 2016.

La firme à la pomme a l’habitude de lancer ses flagships en septembre et les mobinautes se ruent souvent dessus pendant les fêtes de fin d’année, donc en décembre. Il est compliqué de faire mieux qu’Apple pendant cette période mais Huawei est certain de l’avoir fait.

Huawei aurait fait mieux qu’Apple d’après le chef de produits de la branche indienne

Le Director of Product de Huawei India, Allen Wang, a déclaré que « Huawei a dépassé Apple au niveau du volume global de ventes en décembre ». Wang a-t-il raison ? Il dit que la compagnie a enregistré 13.2% de part de marché pendant cette période tandis que la société californienne n’est pas allée plus loin que 12%. Le souci est que ces chiffres n’ont pas encore été confirmés par des analystes d’autant plus qu’IDC ne met pas en avant les mêmes résultats. Ces chiffres sont compliqués à fournir donc le doute demeure, nous ne savons pas si Huawei a vraiment dépassé Apple.

Il faut aussi signaler le fait que, contrairement à Apple, la firme fondée par Ren Zhengfei parle des produits fournis aux distributeurs. Par conséquent, il se peut que certains téléphones n’aient jamais été vendus. Il est donc aisé d’avoir des chiffres plus imposants.

Une chose est sûre, Huawei se rapproche dangereusement d’Apple. En effet, l’entreprise chinoise a vendu 139 millions de smartphones en 2016. Entre Q4 2016 et Q4 2015, elle a gagné 2.1% (10.2%) tandis qu’Apple a perdu 0.8% (17.8%).

Que pensez-vous de cette news ? N’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires !