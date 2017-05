Honor : un smartphone, deux tablettes et un bracelet connecté viennent enrichir son catalogue

La firme chinoise vient de rajouter quelques produits à son arsenal avec le smartphone Honor 6A, les tablettes Honor Play Tab 2 (8 et 9.6 pouces) et le bracelet connecté Honor Band A2.

Le 23 mai, la marque a profité d’une conférence de presse pour dévoiler ses nouveaux produits. Le calendrier de la marque risque d’être chargé et le succès garanti lorsque l’on voit le prix ainsi que les caractéristiques techniques de ces objets.

Honor 6A : un smartphone pas cher qui dispose d’une configuration plus que correcte

Le Honor 6A est un téléphone d’entrée de gamme qui sera vendu à 1000 yuans soit près de 130 euros. Maintenant que nous vous avons donné son prix, regardez sa fiche technique. Le 6A accueille un écran de 5 pouces HD. Son processeur Snapdragon 430 est accompagné par une mémoire vive de 2 ou de 3 Go. La première version est dotée d’un espace de stockage interne de 16 Go tandis que la seconde dispose d’une ROM de 32 Go. Android Nougat équipe le 6A. La partie photo est composée d’un APN principal de 13 Mpx et d’un APN frontal de 5 Mpx. Pour commencer, ce smartphone sortira en Chine.

Honor Play Tab 2 : une tablette convaincante pour les consommateurs peu exigeants

La Honor Play Tab 2 est disponible avec un écran de 8 pouces ou de 9.6 pouces. Ce n’est pas fini, il existe une version avec une mémoire vive de 2 Go et une autre avec 3 Go de RAM. La capacité de stockage interne de la première est de 16 Go. C’est le double pour la seconde. La mémoire interne est extensible jusqu’à 128 Go sur toutes les versions. Enfin, la connexion LTE est en option. Les prix sont compris entre 105 euros et 195 euros. Dans tous les cas, la Play Tab 2 est animée par un Snapdragon 425 tournant à une fréquence d’horloge de 1.4 GHz. Là encore, ce sera Android 7.0 Nougat. La Honor Play Tab 2 est pourvue d’un capteur dorsal de 5 mégapixels et d’une caméra frontale de 2 millions de pixels. Enfin, la batterie a une capacité de 4800 mAh.

Honor Band A2 : un bracelet connecté pratique et stylé

Le Honor Band A2 succède au Band A1. Sur ce bracelet connecté étanche (certifié IP67), on trouve un écran OLED monochrome de 0.96 pouce. Il est aussi doté de plusieurs capteurs parmi lesquels une boussole et un accéléromètre mais aussi un cardiofréquencemètre. Comme tout bon bracelet connecté qui se respecte, le Band A2 est en mesure d’analyser votre sommeil. Il est compatible avec un smartphone Android ou iOS et Honor promet une autonomie de 9 jours. Ce bracelet coûte 26 euros.

