Honor 9 : caractéristiques, prix, date de sortie, on vous dit tout !

Le Honor 9 a fait l’objet des rumeurs les plus improbables mais il vient d’être officialisé. C’est l’occasion pour nous de vous donner toutes les informations sur ce flagship.

Le Honor 9 est officiel. Enfin, uniquement en Chine. Ce smartphone va faire du mal aux produits orientés milieu de gamme voire haut de gramme grâce à une configuration particulièrement solide.

Honor 9 : un smartphone complet et puissant

Le successeur du Honor 8 propose une fiche technique similaire à celle du Huawei P10. On trouve un écran LTPS de 5.1 pouces qui affichera la Full HD (1080 x 1920 pixels) pour une densité de pixels de 428 ppp. La dalle prend place sur une coque séduisante qui ressemble à celle de son prédécesseur même si le capteur d’empreintes digitales se situe cette fois à l’avant. On note aussi des lignes plus généreuses.

Le Honor 9 embarque un processeur Octo Core HiSilicon Kirin 960, un iGPU Mali-G71 MP8 et 4 ou 6 Go de RAM. L’espace de stockage interne est de 64 ou de 128 Go. Le tourne sous Android 7.0 Nougat et l’interface est boostée par la surcouche EMUI 5.1. Comme sur le Honor 8, le Honor 9 est doté d’un double capteur photo. Il est question d’une résolution de 20 mégapixels pour le premier, monochrome, et de 12 mégapixels pour le second, RGB. La signature de Leica n’est pas présente comme sur le Huawei P10. La caméra frontale compte quant à elle 8 millions de pixels.

Bien entendu, vous aurez accès au Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, à la 4G LTE ainsi qu’à la technologie Bluetooth 4.2. Le Honor P9 est alimenté par une batterie de 3200 mAh.

Ce téléphone Honor sera commercialisé en Chine à partir du 16 juin. Les prix varient de 300 euros (pour la version 4 Go de RAM + 64 Go de stockage) à 395 euros (pour le modèle 6 Go de RAM + 128 Go de stockage). Attention, les taxes ne sont pas comptées dans ces prix. Pour rappel, le Honor 8 avait été vendu à 399 euros le jour de son lancement en France.

