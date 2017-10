Honor 7X : une configuration technique qui va faire pâlir tous les smartphones du milieu de gamme

La fiche technique du Honor 7X s’est dévoilée sur Geekbench et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il va facilement trouver sa place parmi ses concurrents du milieu de gamme.

On a appris il y a quelque temps que le Honor 7X pourrait avoir un double capteur photo mais rien de surprenant quand on connaît les mobiles de la gamme. Le 7X serait en tout cas beaucoup plus imposant que le Honor 6X et largement plus puissant.

Honor 7X : un grand écran 18:9 et un SoC Kirin 659

Deux versions ont obtenu la certification TENAA avec comme nom de code BND-AL10 et BND-TL10 mais leur fiche technique est identique.

Au menu, le Honor 7X aurait un écran de 5.9 pouces d’une définition de 1080 x 2160 pixels (Full HD+). Il suivrait la mode avec un format 18:9. Ses dimensions seraient de 156.5 x 75.3 x 7.6 mm pour un poids de 165 g. La configuration technique serait aussi savoureuse avec un processeur Kirin 659 gravé en 16 nm et tournant à une fréquence d’horloge de 2.36 GHz et de 1.7 GHz. Ce SoC est accompagné par 4 Go de mémoire vive. Le Honor 7X pourrait être doté d’un espace de stockage de 128 Go extensible via microSD.

Concernant la partie photo, on devrait avoir affaire à un double capteur photo dorsal de 16 millions de pixels et à une caméra frontale de 8 millions de pixels.

Enfin, le tout tournerait sous Android 7.0 Nougat et l’interface serait offerte par la surcouche EMUI. L’alimentation devrait être prise en charge par une batterie de 3240 mAh.

Le Honor 7X serait commercialisé à 279 dollars mais il faut vraiment prendre ces informations avec des pincettes. Sa date de présentation devrait être le 10 octobre comme une affiche promotionnelle l’a suggérée.

