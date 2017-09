Honor 7X : la firme dévoile la date de présentation de son smartphone sur une belle affiche !

Si vous attendiez un nouveau smartphone de la firme chinoise Honor, vous allez être ravi ! La firme dévoilera son Honor 7X dès le 11 octobre ! On vous en dit plus.

Si vous êtes un adepte des smartphones de Honor, vous allez être aux anges, la firme dévoile la date de présentation de son Honor 7X sur le réseau social Weibo. Le 11 octobre est un choix stratégique de la part de la firme, qui présentera son smartphone seulement quelques jours avant le Huawei Mate 10, qui sera dévoilé le 16 octobre. Honor présente son appareil dans un message plutôt énigmatique, du genre : « Vous voulez voir plus loin que les gens ordinaires ? Plus haut ? Plus large que votre tête et que le monde ? » (traduction littérale de la phrase en chinois). On peut donc facilement prévoir un écran borderless pour le smartphone.

Honor 7X : l’éventuelle fiche technique

Les nombreuses fuites et rumeurs nous ont permis de reconstituer une éventuelle fiche technique du smartphone. On commence donc par l’écran, le smartphone serait muni d’un écran tactile de 5.5 pouces borderless, accompagné d’une résolution Full HD+ de 2160 x 1080 pixels. Ce qui permet au smartphone de rejoindre les flagships d’Apple et Samsung dans la catégorie borderless. On s’attend donc à un format 18:9ème. Pour ce qui est du processeur, le Honor 7X proposera un Hisilicon Kirin 670 octa-core, boosté par une mémoire vive de 4 Go. Ce qui permettra certainement au smartphone de proposer une excellente expérience utilisateur. pour ce qui est de la capacité de stockage, on devrait tourner autour des 64 Go pour le minimum, ce qui permet de stocker un bon nombre de photos et applications. Niveau photos, l’appareil proposera un double cpateur dorsal de 12 mégapixels.

Enfin le smartphone sera disponible avec Android 7.1 et sera commercialisé à partir de 1 799 yuans, ce qui fait environ 271 dollars !

Que pensez-vous de ce nouveau smartphone Honor ? Dites-le-nous en commentaire !