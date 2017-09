Guide d’achat : les meilleurs smartphones avec forfait du moment

Pour obtenir un téléphone performant, on n’est pas obligé de débourser une somme énorme. En effet, les opérateurs proposent des forfaits accompagnés de terminaux intéressants les uns que les autres. Découvrez alors dans ce comparatif les meilleurs smartphones avec forfait du moment.

Samsung Galaxy S8 Noir carbone

Le Samsung Galaxy S8 Noir carbone est un téléphone performant. C’est l’un des meilleurs smartphones de sa génération. Équipé d’un écran Super AMOLED de 5,8 pouces, il fait profiter d’un rendu graphique d’une grande qualité. Outre son design innovant, il propose une fiche technique idéale pour les geeks. En effet, il est question d’un processeur Exynos 8895 octa-core cadencé à 2,3 et à 1,7 GHz. S’y ajoute 4 Go de RAM. Pour ce qui est de la capacité de la mémoire de stockage interne, celle-ci est de 64 Go. À noter que ce smartphone Samsung dispose d’un slot capable d’accueillir une carte micro SD jusqu’à 256 Go. Pour la photo, il met à disposition un capteur dorsal de 12 millions de pixels équipé d’un flash LED. Une webcam de 8 MP est également au rendez-vous.

Apple iPhone 7 Noir

Idéal pour une utilisation nomade, l’Apple iPhone 7 Noir est propulsé par le SoC Apple A10 couplé avec 2 de RAM. Un écran de 4,7 pouces d’une définition de 750 x 1334 pixels est au rendez-vous et promet un grand confort visuel. Ce smartphone iOS dispose d’une batterie Li-Ion permettant de profiter pleinement de ses fonctionnalités. En effet, elle procure une autonomie de 14 heures en parole et d’environ 240 heures en veille. Pour la photo, au dos de l’iPhone 7 Noir se trouve un appareil photo de 12 millions de pixels accompagné d’un double flash LED. La résolution de sa webcam est de 7 millions de pixels.

Huawei P10 Noir

Le Huawei P10 Noir propose une performance incomparable. Avec son processeur Kirin 955 octa-core cadencé à 2,4 GHz, il est capable de satisfaire les besoins des utilisateurs à la recherche d’un mobile performant. Sa RAM de 4 Go procure une bonne réactivité en toute condition. Pour l’affichage, il est question d’un écran LCD de 5,1 pouces en définition Full HD (1920 x 1080p). La densité de 432 pixels par pouce est le nec plus ultra du confort visuel. Côté stockage, le Huawei P10 Noir propose une mémoire interne de 64 Go qui peut être étendue avec une carte micro SD jusqu’à 256 Go. La capacité de sa batterie est de 3200 mAh.

Honor 9 Gris

Le Honor 9 Gris vous fascinera par sa puissance. Équipé d’un écran LCD, ce modèle assure une grande fluidité. D’autant plus qu’il est doté d’un processeur Kirin 960 épaulé par 4 Go de mémoire vive. Pour ce qui est de l’alimentation, le Honor 9 Gris embarque une batterie d’une capacité de 3200 mAh. Celle-ci promet une autonomie prolongée pour que vous puissiez vous divertir et travailler en toute sérénité. Les passionnés de photo ne sont pas en reste dans la mesure où un APN de 20 millions de pixels et une caméra frontale de 8 millions de pixels sont au programme. À noter que ce smartphone Honor est compatible 4G+.

Sony Xperia XZ Noir

Étanche (IP68), le Sony Xperia XZ Noir est un smartphone Android robuste. Il est équipé d’un écran LCD de 5.2 pouces dont la définition est de 1920 x 1080 pixels (Full HD). Un SoC Snapdragon 820 est au programme. En ce qui concerne la mémoire vive, elle affiche une capacité de 3 Go. La taille de l’espace de stockage interne est de 32 Go. Notons la possibilité d’étendre celui-ci par le biais d’une carte micro d’une capacité jusqu’à 256 Go. Le Sony Xperia XZ comporte une batterie Li-Ion de 2900 mAh et offre une autonomie de 17 heures en parole et de 610 heures en veille.

Dans ce comparatif de smartphones avec forfait, lequel avez-vous choisi ?