Guide d’achat : les meilleurs forfaits en promo

Quel abonnement en promo choisir ? Voilà une question que nombre d’internautes se posent chaque jour. Pour vous donner ainsi la possibilité de prendre la bonne décision, nous vous invitons aujourd’hui à lire ce guide d’achat sur les meilleurs forfaits en promo.

Forfait Sosh 40Go illimité sans engagement

Le forfait Sosh 40Go illimité sans engagement convient aux utilisateurs qui ont une consommation data élevée. Il met à disposition une enveloppe data de 40 Go. De quoi permettre de profiter d’une navigation internet fluide et stable sur les réseaux 4G et 4G+ d’Orange. Cet abonnement Sosh est sans engagement. Aussi, on peut changer de formule d’abonnement à tout moment. La communication voix est illimitée vers la France métropolitaine et certaines destinations étrangères. Sachez que les SMS ainsi que les MMS sont également illimités 24h/24 et 7j/7 vers tous les opérateurs. Si vous le désirez, vous pouvez vous connecter aux hotspots WiFi Orange.

Forfait Sosh illimité 40Go sans mobile sans engagement

En savoir plus

Forfait B-And-You Light 30Go sans mobile sans engagement

Comme son nom l’indique, le forfait B-And-You Light 30Go sans mobile sans engagement est une formule d’abonnement qui ne permet pas d’obtenir un smartphone. Par contre, il est sans engagement. Il offre une grande liberté dans le choix de la formule à adopter. Accessible à moins de 10 € par mois, cet abonnement comporte des appels téléphoniques illimités vers la France métropolitaine. Les SMS et MMS sont illimités vers tous les opérateurs. L’enveloppe data de 30 Go peut être utilisée pour visiter n’importe quel site web. D’ailleurs, on peut continuer en mode forfait pour 0.01 €/Mo même après avoir épuisé toute cette quantité de données.

Forfait B-And-You Light 30Go sans mobile sans engagement

En savoir plus

Forfait La Poste Mobile Music 2h 5Go sans mobile sans engagement

Le forfait La Poste Mobile Music 2h 5Go sans mobile sans engagement est une formule d’abonnement pas cher. Accessible à moins de 5 € par mois, il propose 5 Go de données que l’on peut utiliser sur les réseaux H+ et 4G de SFR. Les appels téléphoniques sont d’une durée totale de deux heures. Vous pourrez ainsi correspondre en tout temps avec vos proches. Le prix de la minute dans le forfait est de 0.04 €. En ce qui concerne les SMS et les MMS, ils sont illimités en 24h/24 vers tous les opérateurs. Le forfait La Poste Mobile Music 2h 5Go sans mobile sans engagement permet de limiter la consommation internet étant donné que la connexion est bloquée au-delà de 5 Go.

Forfait La Poste Mobile Music 2h 5Go sans mobile sans engagement

En savoir plus

Forfait RED Illimité 30Go sans mobile sans engagement

Complet, le forfait RED Illimité 30Go sans mobile sans engagement offre une enveloppe data de 30 Go. Cet abonnement permet d’aller sur la toile via les infrastructures H+ et 4G de SFR. Les appels téléphoniques sont illimités vers la France métropolitaine. Proposé à moins de 10 € par mois, ce forfait RED ne nécessite aucun engagement de la part du client. Aussi, on peut changer de formule d’abonnement à chaque que l’on veut. Sachez que les MMS ainsi que les SMS sont également illimités 24h/24 et 7j/7 vers tous les opérateurs. Cet abonnement donne accès aux 4.000.000 de hotspots WiFi SFR.

Forfait RED Illimité 30Go sans mobile sans engagement

En savoir plus

Forfait NRJ Mobile WOOT illimité 10Go sans mobile sans engagement

Le forfait NRJ Mobile WOOT illimité 10Go sans mobile sans engagement vous permet de suivre les activités de vos amis sur les réseaux sociaux, consulter des sites web d’information, correspondre avec vos proches par e-mails, etc. Pour tout dire autrement, cette offre permet de tout faire sur internet grâce à ses 10 Go de données. Elle est sans engagement et donne accès aux réseaux H+ et 4G de Bouygues Telecom. Les appels téléphoniques sont illimités vers la France. C’est aussi le cas des SMS et des MMS.

Forfait NRJ Mobile WOOT illimité 10Go sans mobile sans engagement

En savoir plus

Lequel de ces forfaits souhaiteriez-vous souscrire ?