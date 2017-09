Google Ultra Pixel : le smartphone qui signe l’arrêt de mort de l’iPhone ?

Alors que les Google Pixel 2 et Pixel 2 XL seront dévoilés le 4 octobre 2017, il semble que la firme nous a réservé une surprise et proposera également un Google Ultra Pixel.

Qu’est-ce que le Google Pixel Ultra, c’est, a priori, le smartphone qui va permettre à Google de concurrencer Apple et son iPhone X. C’est la chaîne Mrwhosetheboss qui dévoile des photos du supposé smartphone dans une vidéo qui ne semble pas très légale. Sur l’ordinateur de la victime, on peut apercevoir une page de présentation du Google Ultra Pixel. Google aurait donc réussi à nous cacher un troisième smartphone en préparation. D’après les images, le smartphone devrait proposer des innovations intéressantes puisque’il semble qu’il soit « tourné vers le futur » et « le futur d’Android est fluide ».

Un Google Ultra Pixel pour le 4 octobre ?

Ce nouveau smartphone serait destiné à faire concurrence à l’iPhone X mais également au Samsung Galaxy S8 et Note 8. Le Google Ultra Pixel devrait être un smartphone très fluide, ce qui permettrait une expérience d’utilisation encore plus agréable. D’après les slides du ppt, le smartphone est censé être l‘avenir des smartphones Android, ce qui rappelle la présentation de l’iPhone X de Tim Cool, qui avait déclaré que l’appareil posait les bases, qui seront utilisés comme référence pour les futurs smartphones.

Dans tous les cas, la possibilité que Google présente un troisième smartphone attise la curiosité du public. Ce qui risque d’attirer un bon nombre de personne pour la présentation du smartphone le 4 octobre. On espère que le géant américain proposera bien un Google Ultra Pixel et que ce teasing n’est pas seulement un vieux coup de pub pour la présentation du Google Pixel 2.

