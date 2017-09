Le Google Play Store est envahi par un nouveau malware !

Une nouvelle menace fait surface sur le Google Play Store. Téléchargé plus de 4 millions de fois, il pourrait faire chauffer votre carte bleue ! On vous en dit plus.

Le Google Play Store doit à nouveau faire face à un malware. Selon les chercheurs en cybersécurité de Checkpoint, ce malware aurait déjà été téléchargé plus de 4 millions de fois et il serait répandu sur plus de 50 applications. Même si Google prend les devant en suppriment les applications concernées, le virus continu de se balader en toute liberté. Ce dernier est de type expensive wall et utilise les informations personnelles des utilisateurs pour les abonnés à des services payant, par SMS.

Google Play Store, collectionneur de malware

Pour ce qui est du dernier malware en date, les hackers peuvent récupérer de multiples informations sur vous, tel que votre géolocalisation et votre numéro IMEI, ce qui permet d’identifier votre smartphone. L’application qui contient le malware se charge ensuite de vous abonner à différents services payants par SMS. Le pire, c’est que les utilisateurs ne se rendent pas compte de la supercherie, jusqu’à la facture et ca fait mal. Cette méthode est une variante de l’expensive wall, qui consiste à utiliser des applications d’apparence normale pour se faire une place dans votre smartphone. Ce n’est pas la première fois que le système de sécurité du Google Play Store nous fait faux bon, mais la troisième fois en seulement quelques semaines, après des attaques DdoS et les fraudes aux clics on a maintenant droit aux SMS surtaxés. Pas joli tout ça.

Google tente tout de même de faire du mieux qu’il peut pour supprimer les applications touchées, mais cela ne semble pas empêcher le mawlare de ramasser un beau pactole. On espère tout de même que le problème sera bientôt réglé !

Et vous, avez vous déjà été touché pas un malware sur le Google Play store ? Laissez-nous un commentaire !