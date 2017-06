Google Pixel 2 : les caractéristiques des smartphones sont révélées

Au départ, il était prévu que 3 smartphones Google Pixels sortent à la fin de l’année. Malheureusement, il y a eu quelques changements en cours de route. Au final, il n’y aurait que 2 smartphones Pixel 2 qui sortiront d’ici la fin de l’année. Plus connus sous leurs noms de code respectif à savoir, Taimen et Walleye.

En effet, les choses ont changé depuis le temps. Le pixel XL, qui portait le nom de code Muskie a été abandonné. Seuls les smartphones Taimen et Walleye seront effectivement lancés. Il restait maintenant à découvrir leurs caractéristiques, car celles-ci n’avaient pas encore été communiquées. Eh bien grâce à XDA Developers cela est maintenant possible.

Google Pixels 2 : les premières fiches techniques se dévoilent

Nos confrères de XDA Developers ont publié sur leur site internet des informations au sujet des fiches techniques des prochains Google Pixel 2. Le Taimen embarque un écran de 5.99 pouces OLED de LG d’une définition de 1440p. Il dispose d’un processeur Snapdragon 835 à 8 cœurs cadencés à 2.45 GHz de fréquence. Le tout boosté par 4G de mémoire vive, ainsi que 128 Go de mémoire interne. En ce qui concerne la partie photo, le smartphone n’aurait qu’un capteur double flash LED.

Le Walleye, quant à lui, disposerait d’un écran de 4.97 pouces d’une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Côté processeur, on retrouve une puce Snapdragon 835, couplée a 4 Go de mémoire vive. Pour la partie stockage, le smartphone serait équipé de 64 Go de mémoire interne. Le smartphone ressemblerait au premier Google Pixel, à cause de ses grandes bordures. Il semblerait également que le smartphone Walleye ne soit pas équipé d’une prise jack 3.5mm. À la place, on retrouverait deux hauts-parleurs comme sur l’iPhone 7 Plus.

Ce sont là toutes les caractéristiques qui ont été dévoilées jusqu’à présent. Nous en saurons plus d’ici peu, mais ces premières fiches techniques semblent déjà très intéressantes.

Que pensez-vous de ces caractéristiques ? Dites-le nous en commentaire.