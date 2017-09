Le Google Pixel 2 serait présenté dans quelques semaines mais le célèbre moteur de recherche a fait une erreur colossale : dévoiler le design de la nouvelle génération de smartphones made in Google.

Celui qui pourrait être l’un des concurrents les plus féroces de l’iPhone X s’est montré dans la nouvelle version de « Data Transfer Tool », l’application permettant de transférer les données d’un iPhone vers un smartphone Android. Ce n’est pas pour rien que nous croyons qu’il s’agit d’un visuel du Google Pixel 2 puisque l’image a été changée quelques heures plus tard.

Google Pixel 2 : borderless ou pas ?

Sur ce visuel publié par erreur, on voit un smartphone sans bouton physique. Il n’est pas vraiment borderless puisque les bordures sont toujours présentes sur les côtés même si elles sont fines. En haut et en bas du flagship, elles sont plus imposantes. Sur la partie supérieure, on aperçoit un haut-parleur. Si le Google Pixel 2 ressemble à ça, ça veut dire que le ratio taille/écran sera moins spectaculaire que sur le Xiaomi Mi Mix 2, le Samsung Galaxy S8, l’Essential Phone ou encore le LG V30.

Google ne compte plus que sur HTC pour concevoir les Pixel puisqu’elle a appelé LG en renfort. La première firme se chargera du Pixel 2 et la seconde du Pixel XL 2. Ce seront bien entendu des smartphones haut de gamme. Ils débarqueraient avec un Snapdragon 835, 4 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. On attend un double capteur photo sur ces deux modèles. La fonction « Always-On Display » (écran toujours allumé) serait aussi de la partie tout comme une fonction « Squeeze » comme sur le HTC U11. Le Google Pixel XL 2 accueillerait, quant à lui, un écran OLED de 6 pouces au format 18:9.

Les Google Pixel 2 et Pixel XL 2 devraient être annoncés le 4 octobre prochain à Mountain View.

N’hésitez pas à réagir dans les commentaires, nous avons hâte de vous lire !