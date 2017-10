Le Galaxy S9 muni d’un capteur similaire à Face ID ?

Maintenant que la firme à la pomme a annoncé Face ID, les concurrents se mettront eux aussi à la reconnaissance faciale, comme le Galaxy S9.

C’est la dernière rumeur en date pour ce qui est du Galaxy S9, le smartphone devrait être muni de la reconnaissance faciale et pas seulement celle des iris. Présenté lors de la présentation de l’iPhone X, Face ID fait déjà des envieux puisque Samsung pourrait bien piquer cette idée à la firme de Cupertino. La reconnaissance faciale est une technologie qui permet une sécurité supplémentaire sur son appareil. Face ID fonctionne de la manière suivant, il vous suffit d’enregistrer votre visage, grâce à un scan qui détecte des milliers de points sur votre visage.

Galaxy S9 : plus de reconnaissance partielle

Si le Galaxy S8 est déjà muni de la reconnaissance d’iris, cela ne suffit pas et la firme aurait raison de changer. Le détecteur d’iris ne vous permet pas d’afficher votre visage dans n’importe quelle position, il faut bien positionner ses yeux dans les deux cercles prévus à cet effet, ce qui ne rend pas la procédure naturelle. Si la firme coréenne peut potentiellement copier sur Apple, elle ne sera certainement pas la seule. Les autres constructeurs Android cherchent eux aussi le moyen d’intégrer cette innovation dans leurs smartphones.

Mais faut-il vraiment négliger le capteur d’empreinte ? D’après Apple, ce dernier n’est pas si fiable et reste un peu lent sur les bords. Face ID serait alors plus sécurisé et rapide. En attendant de pouvoir tester cette nouvelle option, il est temps d’économiser pour pouvoir se le procurer dès le 27 octobre.

Que pensez-vous de cette rumeur ? A vos claviers !