Depuis l’affaire du Samsung Galaxy Note 7 et de ses fameuses batteries explosives à travers le monde, Samsung a dû faire face à une crise. Pourtant, le Galaxy Note 7 va faire son retour en tant que smartphone reconditionné. Le flagship de la firme sud-coréenne disposera d’une plus petite batterie et d’un prix de vente moins cher que la version originale. Selon de nouvelles rumeurs le Galaxy Note 7 Reconditionné coûterait la moitié de l’original.

En effet, le Samsung Galaxy Note 7 Reconditionné va refaire surface. Samsung a déjà confirmé ce fait. La batterie a été évidemment revue à la baisse ainsi que son prix. Pour le moment, le smartphone sera réservé à la Corée du Sud. Pour la suite, tout dépendra de la demande. Avant le lancement du Samsung Galaxy S8, la société a publié un communiqué concernant ses plans de recyclage des Samsung Galaxy Note 7. Nous avons appris un peu plus sur sa tarification. Selon les dernières informations auprès des initiés de l’industrie, le téléphone pourrait coûter 50% moins cher que le Galaxy Note 7 original.

Le Samsung Galaxy Note 7 Reconditionné

Le processus de recyclage se composait de trois parties : économisez des composants récupérables tels que des modules de caméra et des semi-conducteurs, extraire des pièces métalliques avec l’aide d’entreprises tierces respectueuses de l’environnement et vendre des appareils reconditionnés par la suite.

Le flagship ressuscité portera le nom de Samsung Galaxy Note 7R. Le design est resté le même, il n’y a que la batterie qui a été changée. Elle passe de 3500 à 3200 mhA maintenant. Ce qui sans doute permettra d’éviter les problèmes de combustion rencontrés auparavant. Par ailleurs, des captures d’écran du flagship prouvent également ce rabais de la capacité de la batterie.

Un responsable de Samsung a été cité en disant que la société « n’a pas encore fixé de date sur le calendrier de lancement. Nous prévoyons de lancer le téléphone avant le Galaxy Note 8 qui sortira plus tard cette année. » Les rapports antérieurs mentionnaient un prix d’environ 620 $, mais les nouvelles informations indiquent que le coût pourrait descendre jusqu’à 500.000 wons ou environ 440 $ (405 €).

La compagnie a indiqué que les marchés disponibles devraient être déterminés alors qu’elle travaillait avec les régulateurs locaux pour approuver la commercialisation. La Corée du Sud, est le marché prioritaire. Ensuite, le reste dépendra de la demande, car comme vous le savez, le Galaxy Note 7 dispose d’une assez mauvaise réputation. On se souvient que certaines précautions avaient été prises suite aux explosions de batterie. Notons par exemple, l’interdiction d’allumer le dit smartphone dans les avions de certaines compagnies ariennes.

Que pensez-vous de ce Galaxy Note 7 Reconditionné ? Dites-le nous en commentaire.