Galaxy J2 2017 : le smartphone low-cost de Samsung a été dévoilé

Samsung vient d’annoncer un nouveau device destiné au marché indien. Le Samsung Galaxy J2 2017 est effectivement un smartphone d’entrée de gamme conçu pour les petits budgets.

Face à la concurrence générée par les produits low-cost chinois, les grandes marques doivent faire des efforts au niveau du rapport qualité-prix afin de pouvoir conquérir un marché aussi prometteur que l’Inde. Avec ses plus de 1,3 milliard d’habitants, le pays des Maharajas possède un grand potentiel, et ce, bien que la plupart des consommateurs n’ont pas les moyens pour s’offrir un smartphone haut de gamme. Et c’est sans doute pour cette raison que la firme sud-coréenne a décidé d’y lancer un terminal portant le nom de Samsung Galaxy J2 2017. Positionné sur l’entrée de gamme, ce modèle reprend étrangement en bonne partie les caractéristiques du Galaxy J2 de 2015…

Samsung Galaxy J2 2017 : un smartphone d’entrée de gamme pour l’Inde

En effet, le Samsung Galaxy J2 2017 a été annoncé en Inde il y a quelques jours et s’adresse donc tout naturellement aux acheteurs qui se situent dans ce pays d’Asie du Sud. Il y est proposé au prix de 7390 INR, soit l’équivalent de 96 €. Côté technique, ce nouveau terminal qui vient étoffer la gamme J du constructeur sud-coréen dispose d’un écran Super AMOLED de 4,7 pouces avec une résolution de 540 x 960 pixels. Il est propulsé par un processeur Exynos 3475 quad-core cadencé à 1,3 GHz épaulé par 1 Go de RAM. Le Galaxy J2 2017 est compatible 4G. Il met à disposition une mémoire de stockage interne de 8 Go que l’on peut étendre par le biais d’une carte micro SD jusqu’à 128 Go. Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un terminal dont la configuration n’est pas du tout des plus intéressantes. En tout cas, il devrait permettre à l’Inde d’améliorer son taux de pénétration des smartphones.

