Gagnez un iPhone 8 gratuitement en vous faisant tatouer !

Si vous êtes à cours d’argent, on vous propose de vous faire tatouer le logo de T-Mobile pour gagner un iPhone 8 gratis !

Les êtres humains font des choses bien stupides mais en même temps qui peut leur en vouloir vu le prix des smartphones de nos jours ? Apple est bien connu pour proposer depuis quelques années, des smartphones qui valent un petit livret A. Avec l’annonce de l’iPhone X, on bat un record. Le smartphone avec 256 Go de mémoire est proposé a un montant supérieur au SMIC. Une YouTubeuse avait d’ailleurs fait le test, elle s’était installée devant un Apple Store et a essayé de faire la manche, avec succès… Heureusement, ce n’était qu’une expérience pour voir la réaction du public.

iPhone 8 : se faire tatouer en échange du smartphone

La faim justifie les moyens mais il semble qu’un iPhone 8 gratuit justifie également les moyens. Philip Harrison, un américain de Phoenix en Arizona, avait demandé à l’opérateur T-Mobile, si ce dernier lui offrirait un iPhone 8 s’il se faisait tatouer le logo de la firme. Le PDG de la firme, John Legere a affirmé que oui, c’était possible. C’est ainsi que Philip s’est rendu chez un tatoueur pour sceller à jamais le logo de l’opérateur sur son avant-bras.

« Est-ce que je l’ai fait pour un iPhone 8 ? Bien sûr, mais je l’ai aussi fait pour l’histoire qui sera toujours rattachée à ce tatouage #TattooForPhilip », bon, chacun son truc… Le jeune homme a fourni des preuves photos et vidéos pour prouver son acte, il a bien reçu le smartphone. On se demande tout de même si cela en valait la peine, il aurait très bien pu attendre la sortie de l’iPhone X, ou alors Philip compte renouveler l’expérience avec le prochain smartphone de la firme à la pomme.

