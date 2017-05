G Data prévoit 3.5 millions de menaces sur Android cette année

G Data, comme à l’accoutumée, garde un œil sur les malwares susceptibles de fragiliser Android. Pour l’année 2017, l’entreprise a recensé au moins une menace qui frappe toutes les dix secondes à la porte de l’OS de Google.

Ce n’est pas la première fois que G Data publie une prévision annuelle concernant spécifiquement le niveau de sécurité d’Android. Mais au fil du temps, les statistiques avancées par l’entreprise deviennent de plus en plus alarmantes. Ces chiffres sont au passage des moyens pour G Data d’éviter d’être jugé trop alarmiste ; des moyens aussi pour inviter les utilisateurs et les spécialistes à se focaliser sur les faits et non sur les spéculations. Concrètement, les statistiques nous apprennent que plus de 750.000 nouvelles applications malveillantes ont été détectées. G Data ajoute qu’il y a environ 8.400 malwares par jour qui ciblent prioritairement Android. Si l’OS mobile de Google apparaît comme la cible de prédilection des hackers, c’est vraisemblablement en raison de l’importance ses parts de marché.

Une menace grandissante pour Android

G Data a relevé l’année dernière plus de 3.2 millions de menaces rien qu’au premier trimestre. Cette année, l’entreprise fait monter les inquiétudes des utilisateurs et des équipes de Google d’un cran. En effet, elle prévoit un bond considérable, les chiffres passant de 3.2 millions à 3.5 millions. Si l’écosystème Android est plus que jamais au sommet de son apogée, ces statistiques démontrent que sa montée en puissance s’accompagne de celle des malwares. Pour rappel, on ne relevait que 210.000 menaces en 2012. Néanmoins, Google tient à rassurer les utilisateurs de smartphones sous Android. En effet, l’année dernière, ces applications malveillantes n’ont pu frapper que 0.5 % des terminaux. La firme de Mountain View avance d’ailleurs que les utilisateurs qui passent par Google Play sont de loin mieux en sécurité que ceux qui téléchargent des applications tierces.

Personnellement, est-ce que vous êtes convaincu par l’argumentaire de Google ?