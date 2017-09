Free se moque encore des frais de location des box sur Twitter

Free s’en prend aux opérateurs dont les offres manquent de transparence en ce qui concerne l’affichage des prix des offres d’internet fixe. Le trublion utilise ainsi les réseaux sociaux, en particulier Twitter, pour poster des messages humoristiques et provocateurs à l’encontre de ses petits camarades.

Free continue de se moquer des autres opérateurs via le réseau social à l’oiseau bleu à travers une série de « pub que vous ne verrez jamais ». Les querelles continuent sur Twitter où le trublion du net s’en prend à ses concurrents, notamment SFR, Orange et Bouygues Telecom. En effet, il accuse ces derniers de tromper les consommateurs par leurs pratiques qui consistent à ne pas inclure le prix de la location de la box au tarif des abonnements fixes. De son côté, il fait les choses de manière transparente et n’a jamais évoqué une quelconque somme en plus pour la facturation de sa box.

Une situation dénoncée par Free qui devrait changer bientôt

Face à ces mauvais actes de la part de certains opérateurs, la Direction générale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes (DGCCRF) les a sommés de respecter la loi et d’arrêter de facturer ce coût en sus. Malgré cela, Free continuer de taquiner SFR, Orange et Bouygues Telecom au travers de tweets provocateurs. L’un d’eux a dévoilé par exemple la Freebox Mini 4K à 0 € par mois à vie avec une petite étoile (*) précisant qu’une location de la box est nécessaire et qu’il faut alors débourser 29,99 € par mois. D’ailleurs, se sentant concerné par ces pratiques chez ses concurrents, Maxime Lombardini (DG d’Iliad) n’a pas mâché ses mots en les dénonçant : « quand vous avez de 3 à 5 euros de prix de location de box par mois, qui est un accessoire indispensable pour recevoir le service, il y a un moment où le consommateur est un peu trompé ».

Que pensez-vous de ces gestes de Free ?