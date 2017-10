Free Mobile : si vous avez un mauvais réseau 3G la firme vous indemnise !

Grâce à un accord entre Free Mobile et l’UFC-Que-Choisir, les clients qui n’avaient le droit qu’à une 3G minable ont pu bénéficier d’un remboursement !

C’était entre 2012 et 2015, Free Mobile proposait alors un formulaire à ses adhérents au forfait 15.99 ou 19.99 par mois, pour que ces derniers puissent bénéficier d’un remboursement, entre 1 et 12 euros, ce qui correspond au nombre de mois où leur connexion n’était pas de bonne qualité. C’est seulement fin 2017 donc que ses clients ont reçues cette indemnité pas très folichonne.

141 000 abonnés indemnisés par Free Mobile

141 000 ça commence à faire beaucoup, on comprend pourquoi la firme proposait des indemnités aussi basses. Ce chiffre a été publié par l’association de consommateurs, mais la firme ne dévoile pas le montent qu’a du débourser Free Mobile pour indemniser tout le monde. Malgré cela l’UFC est satisfaite de ce résultat, la firme déclare : « L’UFC-Que Choisir est heureuse de la traduction concrète de l’utilité de la procédure simplifiée d’action de groupe … L’UFC-Que Choisir ne manquera pas de maintenir sa vigilance sur la qualité des services mobiles des différents opérateurs.« .

Beaucoup d’opérateurs français ne se consacrent pas assez au déploiement de leur réseau et à l’amélioration de ce dernier. Free Mobile, par exemple, ferait mieux de se soucier de son réseau 3G que de chercher à réaliser un chiffre d’affaire toujours plus élevé. Par ailleurs, la firme avait récemment fait l’objet d’une enquête dans l’émission Cash Investigation, qui dénonçait les conditions de travail des employés. On pouvait également voir que les plus hauts gradés n’étaient pas vraiment tendres avec les autres.

Et vous, avez vous eu droit à cette indemnisation ? Etes-vous satisfait du réseau 3G de Free Mobile actuellement ?