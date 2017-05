Les forfaits Orange sont également utilisables en Europe comme en France

Les forfaits Orange nous réservent des surprises. Les offres d’Orange sont également utilisables en Europe comme en France. C’est l’occasion pour vous de les découvrir !

Les forfaits d’Orange sont désormais eux aussi accessibles à tous. Avec les forfaits Mini 50 Mo à 9.99 €/ mois, Mini 1 Go à 14.99 €/mois, Zen 2 Go à 24.99 €. Ainsi que les forfaits de la gamme Play : Play 30 Go à 34.99 €/mois, Play 40 Go à 41.99 €/mois. Et le forfait de la gamme Jet : Jet 50 Go à 54.99 €/mois, Jet 60 Go à 74.99 €/ mois. Grâce à ces offres, vous serez capables d’envoyer autant de SMS et MMS que vous voudrez à vous contacts.

Pour les appels, de nombreux choix s’offriront à vous. Il y en a pour tous les goûts. Par exemple, 2h d’appels en France métropolitaine vers tous les portables et les fixes avec les forfaits Mini 50 Mo à 9.99 €/ mois, Mini 1 Go à 14.99 €/mois ( bloqués ou non). Ou alors vous pourrez disposer plutôt d’appels illimités avec les autres forfaits Zen 2 Go, les forfaits de la gamme Play (30 et 40 Go) et ceux de la gamme Jet ( 50 Go et 60 Go).

En terme de données mobile, là aussi vous en aurez pour votre argent. Des données mobile allant de 50 Mo à 60 Go en fonction des forfaits. Le réseau mobile Orange ( 4G/4G+) ne vous laissera jamais tomber. Depuis, l’Europe, comme en France métropolitaine les forfaits Orange seront utilisables.

Caractéristiques des offres des forfaits Orange

Ces forfaits comprennent :

• Des appels en France métropolitaine vers tous les mobiles et les fixes (2h ou appels illimités selon les offres)

• SMS/MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine et vers les DOM

• 50 Mo à 60 Go de data en fonction des forfaits

• Le réseau 4G Orange

• Possibilité d’utiliser les forfaits en Europe comme en France

Pour pouvoir profiter de celles-ci, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous.

Afin de profiter de ces offres, cliquez ici.

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire et nous reviendrons vers vous le plus vite possible.