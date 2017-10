Forfait RED by SFR : 100 Go de data avec forfait illimité pour seulement 20€ !

Si vous consommez beaucoup de data dans le mois et que vous avez donc besoin d’un forfait qui en propose beaucoup, nous vous conseillons l’offre 100 Go de RED by SFR à seulement 20€ / mois !

Pour tous les gros consommateurs de 4G, il est souvent difficile de trouver un forfait qui propose beaucoup de Gigas et qui ne soit pas extrêmement cher. C’est pourquoi RED by SFR propose un forfait idéal pour vous.

Forfait 100 Go de RED by SFR pour toujours plus de data

Grâce a ce forfait, vous avez l’occasion de profiter de 100 Go de data en très haut débit (4G+, 4G, 3G), du Wifi de SFR et d’un usage modem inclus. Ce forfait est pratique pour les professionnels qui ont constamment besoin d’utiliser leur 4G ou encore si vous êtes un particulier et que vous regarder beaucoup de vidéos en streaming. Avec 100 Go de data, vous avez la garantie de ne pas tomber en rab. Ce forfait vous permet également de profiter de 10 Go de data à l’étranger depuis l’union Européenne / DOM mais également la Suisse et Andorre !

Tout illimités pour vous permettre de mieux communiquer

Le forfait RED illimité 100 Go propose également les appels et SMS/MMS illimités et ce 24h/24 vers tous les opérateurs de France métropolitaine ! C’est l’idéal si vous aimez garder le contact avec vos proches en permanence. De plus, vous disposez des appels et SMS/MMS illimités depuis l’union Européenne / DOM, la Suisse ou encore Andorre.

Des bonus pour l’étranger et SFR Presse

Si vous voyagez beaucoup tout au long de l’année, en plus des 10 Go d’internet et des appels & SMS illimités, SFR Voyage est inclus dans ce forfait RED by SFR. Cette option vous permet de rester joignable même en dehors de la France. Sachez que vous avez la possibilité de supprimer cette option depuis votre espace client ! Petit bonus, SFR Presse est également de la partie, vous avez droit à une sélection de magasines et quotidiens, comme l’Express ou Libération, partout et à n’importe quel moment.

Cette offre est sans engagement, donc pas de frais de résiliation ! RED by SFR propose le forfait illimité 100 Go à 20 euros par mois, ce qui reste un prix abordable.

Offre de RED by SFR

Vous avez un souci avec cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous !