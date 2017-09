FitBit, quel bracelet connecté acheter ?

Vous n’avez pas toujours trouvé le bracelet connecté FitBit idéal ? Ce comparatif vous aidera aujourd’hui à choisir efficacement le werable de cette marque qu’il vous faut.

FitBit Flex Rose

Pratique, le FitBit Flex Rose est un bracelet connecté qui vous donne la possibilité de suivre vos activités physiques. Sa couleur rose en fait un objet connecté idéal pour les femmes. Le FitBit Flex Rose est en mesure d’analyser la qualité du sommeil et de mesurer la fréquence cardiaque. Sa batterie Li-Po assure une autonomie de 5 jours. Ce bracelet connecté pas cher est étanche. Et pour se l’offrir, on n’a pas besoin de vendre un rein vu que son prix est particulièrement intéressant. Côté compatibilité, il fonctionne aussi bien avec un smartphone Android qu’iOS. On notera aussi le support de l’OS de Microsoft, c’est-à-dire Windows. La connectivité est assurée par un module Bluetooth 4.0.

FitBit Charge 2 L Bleu

Le FitBit Charge 2 L Bleu est bracelet intelligent qui vous permet de rester connecté en toute circonstance. Conçu pour vous accompagner jour et nuit, il vous sera utile à la maison, au bureau, pendant les séances de footing, lors d’un voyage ou d’un entrainement dans un centre de remise en forme. Ce modèle est bardé de capteurs pour le suivi de vos activités physiques. En d’autres termes, il vous donne la possibilité de vous maintenir en forme. Le FitBit Charge 2 L Bleu peut notamment compter le nombre de pas, analyser la qualité du sommeil et mesurer le rythme cardiaque. Son écran est de type OLED et il offre 5 jours d’autonomie.

FitBit Alta L Turquoise

D’un design sobre, le FitBit Alta L Turquoise est un bracelet connecté unique en son genre. Il est conçu pour toute personne à la recherche d’une nouvelle expérience utilisateur. Sa couleur turquoise ne manquera pas de vous séduire. Pour l’affichage, le FitBit Alta L Turquoise arbore un écran OLED. Cet objet connecté est équipé de capteurs pour l’évaluation des activités physiques. Son autonomie est de 5 jours grâce à ses fonctionnalités de gestion de l’énergie et à sa batterie Li-Po. Le FitBit Alta L Turquoise vous tient au courant de vos appels manqués/reçus et SMS/MMS. La connectivité est servie par un module Bluetooth 4.0.

FitBit Charge S Bordeaux

Le FitBit Charge S Bordeaux dispose de fonctions inédites qui vous simplifient la vie. Conçu pour vous accompagner jour et nuit, ce bracelet connecté ne vous décevra pas. Polyvalent et pratique, il s’adapte à tous les usages. D’ailleurs, le FitBit Charge S Bordeaux peut être synchronisé avec un smartphone Android, iOS ou Windows. Pour ce qui est de la connectivité, il est question d’un module Bluetooth version 4.0. Cet objet connecté pas cher est équipé d’un écran OLED sur lequel vous verrez les différentes notifications. Son autonomie est d’environ 7 jours. Il peut compter le nombre de pas et analyser la qualité du sommeil.

FitBit Charge HR S Rose

Si vous êtes à la recherche d’un bracelet connecté pratique avec des fonctionnalités innovantes, le FitBit Charge HR S Rose ne vous décevra pas. Destiné à un usage quotidien, il propose des fonctions qui vous faciliteront la vie. Ce modèle à écran OLED se démarque par sa praticité. Il a été taillé pour résister aux usages dans les milieux les plus hostiles. En effet, il est étanche à l’eau et à la poussière. Aussi, vous pouvez le porter pendant votre douche ou lors d’une partie de piscine. Ce produit embarque une batterie Li-Po qui procure une autonomie de 5 jours.

Avez-vous déniché le bracelet connecté FitBit idéal ?