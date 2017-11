Fan de Soprano ? Précommandez l’édition spéciale Mon Précieux du Wiko View !

Si vous cherchez un smartphone de qualité à petit prix et que vous êtes fan de Soprano (ou que vous êtes tout simplement à la recherche d’un mobile stylé), sachez que l’édition spéciale Mon Précieux du Wiko View 32 Go est disponible en précommande et sortira le 14 novembre.

Le View est un smartphone très surprenant. Vendu ici à 199.99 euros avec sa coque, des sonneries et des fonds d’écran, il vous permettra de vivre une expérience immersive en toute circonstance. Il vous accompagnera dans la vie de tous les jours avec une tonne de fonctionnalités pratiques et des performances extraordinaires.

Wiko View édition spéciale Mon Précieux : un rapport qualité/prix à couper le souffle

Le View propose un écran LCD de 5.7 pouces au format 18:9 et d’une définition de 720 x 1440 pixels. Il sera votre meilleur allié contre l’ennui ! Films, jeux vidéo, photos, tout s’affichera dans une qualité exceptionnelle. La dalle prend place dans une coque au design moderne qui va vous séduire en un rien de temps.

Le processeur Qualcomm Snapdragon 425 cadencé à 1.4 GHz est couplé à 3 Go de mémoire vive. Toutes les applications présentes sur le Google Play Store tourneront sans problème. Elles se logeront avec vos autres fichiers dans une mémoire interne de 32 Go extensible jusqu’à 128 Go par le biais d’une carte microSD.

La partie photo n’est pas en reste puisque le Wiko View embarque un capteur de 13 millions de pixels à l’arrière et un capteur de 16 millions de pixels à l’avant. De nombreuses fonctionnalités viendront sublimer vos réalisations.

Avec ce téléphone, vous aurez le droit à une coque Soprano, à 8 fonds d’écran spécial Soprano et à 3 sonneries remixées de ses titres Mon précieux, Mon Everest et Roule. Les précommandes ont lieu du 8 au 14 novembre 2017 sur le site officiel de Wiko. Les acheteurs pourront peut-être rencontrer Soprano pendant une séance de dédicaces. Il y aura 1 000 gagnants.

Le Wiko View édition spéciale Soprano vous intéresse ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires !