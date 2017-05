Facebook TV : avec ce service VOD, Mark Zuckerberg s’apprête à concurrencer Netflix et Amazon

Facebook TV va bientôt entrer dans l’arène du marché de la vidéo à la demande. Ce nouveau service VOD apparaît comme la continuité de la volonté de Mark Zuckerberg d’élargir l’horizon de son entreprise.

Après l’acquisition de WhatsApp et d’Instagram, l’enfant chéri de Harvard, va désormais proposer Facebook TV, un service VOD. On retient deux points majeurs dans ce projet. Tout d’abord, à l’instar de Google et d’autres poids lourds américains, le réseau social de la Silicon Valley s’intéresse à des marchés très divers. Entre autres, la firme de Mountain View s’intéresse depuis plusieurs années au domaine de l’intelligence artificielle, tandis qu’avec l’acquisition de WhatsApp, Facebook tente de marquer de son sceau le domaine de la messagerie instantanée… D’un autre côté, l’entreprise de Mark Zuckerberg sait parfaitement où elle met les pieds. En effet, le domaine de la vidéo à la demande (VOD) est en plein essor ; en témoigne justement le franc succès de Netflix. D’ailleurs, avant Facebook, Amazon a proposé aussi le même type de service, associé aux comptes Amazon Prime. Difficile de savoir si Facebook pourra dans quelques années détrôner le tout puissant Netflix.

Mark Zuckerberg en première ligne pour concrétiser le projet Facebook TV

D’après le site Business Insider, le patron du réseau social prend lui-même la commande pour mener à bien le projet Facebook TV. Il compte d’ailleurs présenter les résultats du premier trimestre pour en faire part aux investisseurs de l’entreprise. Le surdoué de l’informatique a des pistes pour la stratégie de conquête du marché de la VOD. Cela se traduit particulièrement sur une audience qui s’appuierait essentiellement sur les 2 milliards d’utilisateurs actifs. En même temps, Facebook profiterait de cette opportunité pour attirer davantage d’annonceurs.

En tout cas, on pressent déjà des polémiques autour des publicités ciblées qui risquent de gagner de l’ampleur. Donnez-nous votre avis sur ce point.