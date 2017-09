Facebook expérimente différentes manières d’intégrer les Stories Instagram

Bientôt, on devrait être autorisé à partager sa story Instagram sur Facebook. Une nouvelle fonctionnalité qui rendra l’utilisation des deux plateformes plus pratique.

Facebook fait tout pour nous convaincre à passer le plus de temps possible sur sa plateforme. Une stratégie qui est tout à fait logique dans la mesure où le réseau social ne compte pas céder sa place, à la tête des plateformes de son genre mondialement. Si l’information que nous venons d’apprendre s’avère exacte, d’ici peu, on devrait pouvoir publier les stories Instagram sur son profil Facebook. En effet, personne n’utilise cette fonctionnalité sur ce dernier, bien qu’elle soit largement prisée par les utilisateurs d’Instagram. Et pour nous donner la possibilité de partager ces publications sur sa plateforme, la firme de Palo Alto envisagerait de mettre en place une fonction permettant de lier davantage les deux sites.

Publiez votre photo dans votre story Instagram et dans votre story Facebook simultanément !

Une capture d’écran effectuée par Mário Rui André et qu’il a partagée sur Facebook nous permet d’en savoir plus sur cette fonctionnalité.

Une nouvelle option apparue sur Instagram lui permet de partager une photo ou une vidéo. Et il peut toujours alimenter sa story Instagram avec ces contenus, l’envoyer en message privé à un contact Instagram… En plus de cela, il est possible de partager la story sur Facebook. Ainsi, il peut publier simultanément sa photo ou vidéo dans sa story Facebook et dans sa story Instagram. Autant dire qu’il s’agit d’une fonctionnalité qui devrait beaucoup nous faciliter la tâche si on veut utiliser pleinement les deux réseaux sociaux. Reste à savoir si elle sera mise à disposition dans un avenir proche. À noter qu’il est déjà possible de partager une vidéo Instagram sur Twitter, WhatsApp et Tumblr.

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité que Facebook souhaite mettre en place ?