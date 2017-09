Face ID : votre iPhone X pourrait avoir du mal à vous reconnaître !

L’iPhone X fait beaucoup parler de lui mais c’est la reconnaissance faciale qui en fait douter certains. Avec des lunettes de soleil, le Face ID ne vous reconnaîtra pas.

Les fans d’Apple étaient impatients de découvrir le tout nouvel iPhone X. Ils n’ont pas été déçu lorsque Tim Cook et ses associés ont présenté le nouveau modèle de la firme américaine, lors de la Keynote du 12 septembre dernier. C’est surtout le Face ID, la reconnaissance faciale de l’appareil, qui épate les futurs clients. Certains se posent d’ailleurs des questions sur son fonctionnement.

Face ID sur l’iPhone X : il ne fonctionne pas quand vous portez des lunettes de soleil

Les fans de la marque à la pomme s’inquiètent. En effet, le Touch ID était une valeur sûre pour sécuriser son mobile haut de gamme. Grâce à lui, vous pouvez déverrouiller votre mobile d’une simple pression du doigt sur le bouton Home. Face à la décision de retirer ce dernier, Apple s’est attelé à implanter son nouveau smartphone d’un capteur de reconnaissance faciale très innovant. Le Face ID est en effet doté de près de 30 000 points invisibles qui créent une carte de profondeur de votre visage.

Certains fans n’ont pas hésité à contacter Craig Federighi, le vice-président d’Apple en charge d’iOS. On peut effectivement se demander si le Face ID pourra nous reconnaître en cas de changement du visage ou l’apport d’accessoires. Nous reconnaîtra-t-il si on se fait pousser une barbe ? Et si l’on porte soudainement des lunettes de vue ou de soleil ? Craig Federighi a récemment répondu à un futur client qui se posait ce genre de questions.

Keith Krimbel, un utilisateur du réseau Twitter, n’a pas hésité à envoyer un email au vice-président d’Apple en posant ses questions sur le Face ID. Craig Federighi lui a répondu.

Dans sa réponse, Craig Federighi précise que le Face ID pourrait ne pas fonctionner avec les lunettes de soleil. En cause, les détecteurs infrarouges qui ne pourront pas détecter les yeux à travers certains verres des lunettes de soleil. Dans ce cas de figure, il précise aussi que l’échec d’une reconnaissance du visage du propriétaire entraîne automatiquement une saisie du code. Cette double protection rappelle donc le fonctionnement du Touch ID.

Lors de la démonstration du Face ID le 12 septembre, il était également prévu que la reconnaissance faciale ne fonctionne pas si vous ne regardez pas votre iPhone. Vous pourrez également désactiver Face ID en maintenant les boutons sur le côté de l’iPhone X. Nous vous rappelons que ce dernier sera disponible en précommande à partir du 27 octobre à 9h01.

Que pensez-vous de Face ID ? Allez-vous acheter l’iPhone X ? Dites-nous tout dans les commentaires !