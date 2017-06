Le développeur d’Android, à savoir Andy Rubin a introduit ses produits Essential. Parmi eux, un smartphone, l’Essential Phone qui a fait couler beaucoup d’encre. Étant présentant comme un alternative aux smartphones actuels des constructeurs les plus connus. Mais ce n’est pas tout, il a également introduit l’Essential Home, un assistant intelligent pour toute la maison. Qui est ainsi compatible avec tous les objets connectés de votre maison.

Un nouvel assistant intelligent qui cherche à rivaliser avec Alexa d’Amazon et Google Home. L’assistant de maison Essential Home peut être activé avec une question, un robinet ou même un « coup d’œil », selon Essential, et il est conçu pour ne jamais s’immiscer dans votre maison. L’ assistant peut donc contrôler votre musique, répondre à des questions générales, définir des minuteries et contrôler vos lumières, entre autres.

Essential Home : l’assistant compatible avec tous les appareils connectés de votre domicile

Lors de la Conférence des entreprises 2017 de WIRED qui a eu lieu à New-York , Andy Rubin, Cofondateur d’Android, et maintenant CEO d’Essential a déclaré que l’Essential Phone était une première étape. Le smartphone a été au cœur de toutes les rumeurs avant sa présentation officielle. Mais en plus de cela, le développeur a présenté également l’Essential Home. Un assistant intelligent qui permet de contrôler tous les objets connectés de notre maison. Rubin a d’ailleurs déclaré : « Vous disposez d’un écran tactile et d’un écran LCD, combiné avec la parole et avec les autres capteurs que vous avez dans votre maison, comme les caméras, les sonnettes et les serrures ».

Un rapport de Wired indique que l’Essential Home serait livré au plus tard cet été. Fait important, nous savons que la majeure partie du traitement de données se produira localement sur l’appareil, pas dans le cloud, dans le but de garder vos données à la maison. C’est exactement ce qu’on pourrait attendre d’une entreprise qui n’a pas l’habitude de faire de publicités.

Que pensez-vous de cet assistant intelligent ? Dites-le nous en commentaire.