En France, les mobinautes utilisent en moyenne plus de 30 applications par mois et 9 par jour

Visiblement, on assiste actuellement à une véritable addiction aux applications mobiles. C’est en tout cas ce que semblent confirmer les chiffres avancés par le cabinet d’études App Annie.

App Annie s’est penché sur les habitudes des usagers de smartphones en France. Le cabinet d’études met particulièrement en évidence une certaine gourmandise des mobinautes pour les applis. Il est vrai que ces dernières pullulent comme jamais, et la concurrence fait littéralement rage entre les applis iOS et les applis Android ; c’est même une guerre sans merci que le bureau d’études aura pu quantifier pour nous donner une idée de la prépondérance des applications dans le quotidien des utilisateurs. Si certains analystes nagent à contre-courant en affirmant que les applications ne sont pas si attractives qu’on ne le pense, App Annie démontre tout le contraire. En effet, on sait que les utilisateurs ouvrent en moyenne 30 applis différentes par mois et entre un tiers et la moitié de celles préinstallées sur leurs terminaux. Les enquêtes conduites par App Annie nous informent également que les mobinautes utilisent en moyenne neuf applications différentes par jour.

Les applications iOS plus utilisées que les applis Android ?

C’est en tout cas ce qui ressort des études réalisées par le cabinet App Annie tout récemment. En effet, il semblerait que ce soient les possesseurs d’iPhone qui ouvrent davantage d’applications que les utilisateurs de terminaux fonctionnant sous Android. D’après les statistiques avancées par ce cabinet, les possesseurs de smartphones Android sont plutôt beaucoup plus friands de jeux que les fans d’iOS. En même temps, ce sont ces derniers qui dépensent le plus. Sinon, les applications les plus ouvertes sont les réseaux sociaux, et les applis de rencontres. Ces dernières sont par exemple ouvertes en moyenne 4 fois par jour.

Et vous, quel type d’app avez-vous l’habitude de lancer le plus ?