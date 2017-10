Apple racheter par Google, c’est ce qu’annonce Dow Jones

C’est une jolie bourde qu’a fait Dow Jones, l’indice de bourse de New-York. Ce dernier annonce sur son site le rachat d’Apple pour 9 milliards de dollars, oups.

Cette annonce à légèrement secouer les investisseurs, pendant un laps de temps la firme de Cupertino avait atteint la barre des 158$ avant que ces derniers ne reprennent leurs esprits. En effet, cette notification totalement farfelue est l’oeuvre d’hackers avec un bon sens de l’humour. N’empêche, on s’inquiète un peu pour la sécurité de Dow Jones.

Apple racheté par Google : une blague de hacker

« L’accord a été annoncé lors de la lecture du testament de Steve Jobs » déclare la note. Apple aurait donc été racheté pour seulement 9 milliard de dollars par Google, ce qui ne fait pas beaucoup, de plus les hackers affirment que les employés de Google déménageront dans « les locaux luxurieux » de la firme à la pomme, « Yay » répondent les employés de la firme.

On devine très vite que toute cette histoire est une blague bien orchestrée, si on se souvient des dires du défunt Steve Jobs, qui annonçait qu’il souhaitait « détruire Android » (qui appartient à Google) car ce dernier est une banale copie d’iOS. De plus, la firme à la pomme a actuellement une valeur boursière de 800 milliards de dollars, donc un rachat de 9 milliards n’est pas prévu pour demain… Donc, pas de panique, la Terre est toujours ronde et les investisseurs ont repris leur souffle, Apple ne se fera pas racheter par Google de sitôt.

