Des drones pour faire des selfies sur Snapchat ?

Snapchat vient de réaliser un rachat qui pourrait lui donner une nouvelle option inédite pour ses selfies. Le réseau social s’est offert une société spécialisée dans les drones pour 1 million de dollars.

Snapchat est le réseau social en vogue du moment. Son originalité et son innovation n’ont de cesse d’attiser la convoitise chez la concurrence. En témoigne la copie de son option principale les « Stories », qui permettent de poster des vidéos ou photos qui tracent la journée de l’utilisateur. Ce concept a d’abord été repris avec succès par Instagram, puis avec beaucoup moins de réussite par Facebook. Preuve que Snapchat est loin devant en matière d’innovation. Nous avons appris que l’entreprise américaine venait de racheter pour 1 million de dollars une société spécialisée dans les drones. Cela va peut-être mener à une diversification de vos selfies.

Des drones Snapchat pour prendre des selfies inédits

Snapchat va-t-il avoir encore un temps d’avance sur les autres réseaux sociaux ? Depuis mars 2017, nous savions que Snapchat avait les drones dans sa ligne de mire. Ce rachat vient confirmer cette information. Les drones sont des objets connectés, équipés d’une caméra qui peuvent atteindre une certaine hauteur pour prendre des selfies aériens de qualité. L’entreprise rachetée se nommée Ctrl Me, et est spécialiste dans la recherche de drones dotés de bonnes caméras. Simon Saito Nielsen, le concepteur, devrait travailler pour Snapchat mais son rôle n’a toutefois pas été spécifié. Cette idée de diversifier les selfies est encore très innovante, et va sans doute en inspirer plus d’un. Une chose est sûre, si cela venait à se réaliser, cela sonnerait comme un véritable coup de boost pour les ventes des drones.

