Derniers jours pour profiter de la Série Spéciale B&You 50Go à 9.99 euros

Il ne vous reste que trois jours pour profiter du forfait B&You illimité 50Go à 9.99 euros par mois au lieu de 24.99 euros par mois car l’offre se termine le 27 mai prochain.

La Série Spéciale forfait B&You 50Go sans engagement est une offre complète qui va séduire tous les consommateurs exigeants. Grâce à elle, vous allez être constamment joignable. C’est une très bonne affaire d’autant plus que ce forfait vous coûtera moins de 10 euros par mois. Avec cet abonnement, les SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et il vous sera possible d’envoyer des SMS sans compter vers les DOM. Ce forfait inclut aussi des appels illimités vers les fixes et les téléphones portables de France métropolitaine et des DOM. La Série Spéciale forfait B&You 50Go sans engagement vous offre, comme son nom l’indique, une enveloppe de 50 Go. Avec ça, vous allez pouvoir surfer pendant un temps fou sur vos pages web favorites. Vous aurez même la possibilité de télécharger des fichiers à toute allure puisque ce forfait vous permettra de profiter du réseau 4G de Bouygues.

Comme c’est un abonnement sans engagement, vous n’aurez pas à payer des frais de résiliation si vous changez d’offre ou d’opérateur.

Caractéristiques de la Série Spéciale Forfait B&You 50Go à 9.99 euros par mois

Ce forfait à petit prix comprend :

• Appels illimités 24h/24 France métropolitaine et DOM

• SMS/MMS illimités 24h/24 France métropolitaine (SMS illimités vers les DOM)

• 50 Go de data

• Le réseau 4G de Bouygues

Après 12 mois, ce forfait passera à 24.99 euros par mois. L’offre est valable jusqu’au 27 mai donc vous n’avez plus que trois jours pour en profiter.

