La dernière fuite du Samsung Galaxy J7 (2017) révèle un design intéressant et des variations de couleurs

Samsung a produit des téléphones de moyenne gamme vraiment attrayants récemment. Avec les smartphones de la gamme A 2017 de la firme sud-coréenne offrant un excellente rapport/qualité prix. Ce qui a su plaire aux aficionados de la marque. Aujourd’hui, la dernière fuite du prochain Samsung Galaxy J7 (2017), nous révèle un design intéressant et des variations de couleur.

Si la fuite des spécifications récentes du flagship révèle des capacités modestes, le Samsung Galaxy J7 (2017) se développera pour devenir un autre membre digne de cette excellente gamme au rapport qualité/prix adapté. Et le dernier rendu révèle aussi que les améliorations matérielles ne seront pas les seules motivations d’achat de l’appareil.

Le Samsung Galaxy J7 (2017) : une belle palette de couleurs

Une source fiable, Roland Quandt s’est servi de Twitter pour partager une nouvelle image du rendu final du smartphone avant sa sortie officielle. Si nous supposons que ce concept est précis, l’image révèle que Samsung va opter pour un nouveau design intéressant avec son J7 (2017). Un nouveau look, assez réussi.

Contrairement aux modèles précédents, les lignes d’antenne sont clairement accentuées et façonnées d’une manière intrigante. Le rendu nous donne également une idée de ce à quoi s’attendre en termes d’options de couleur. Une nuance curieuse de « corail bleu clair » aux côtés de ce qui ressemble à des teintes plus typiques de rose, d’or et de noir. Des couleurs habituellement utilisées par la firme sud-coréenne.

Pour rappel, nous parlons de la variante fondamentale version 2017 du J7 dont la commercialisation débutera probablement en juin. Par rapport à son prédécesseur, le J7 de cette année aura des améliorations importantes dans plusieurs domaines clés. Il comportera un corps en métal complet, alors que le J7 2016 ne possédait qu’un cadre métallique. D’autres améliorations notables incluent un écran Full HD de 1080p, une caméra frontale de 13 MP pour les selfies, l’inclusion d’un capteur d’empreinte digitale, une meilleure batterie ainsi qu’une meilleure RAM.

Que pensez-vous du rendu du nouveau Samsung Galaxy J7 (2017) ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.