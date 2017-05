De nouvelles images dévoilent le Moto Z2 Play et sa boîte de commercialisation

La semaine dernière, une image en haute résolution du prochain Motorola Moto Z2 Play a été découverte. Ainsi qu’une publicité indiquant que l’appareil serait dévoilé le 1er juin 2017. À présent, de nouvelles images nous ont dévoilé l’aspect du futur Moto Z2 Play et de sa boîte de commercialisation par la même occasion.

Bien avant l’officialisation même du prochain flagship de Motorola, certains utilisateurs étaient déçus de la décision de Lenovo d’utiliser une batterie de 3 000 mAh sur l’appareil en question. C’est une baisse de 15 % par rapport à la batterie de 3 510 mAh utilisée sur le Moto Z Play original.

La boîte de commercialisation du Moto Z2 Play fuite en images

Le processeur Snapdragon 626 remplace le Snapdragon 625 qui a alimenté le Moto Z Play et devrait être tout aussi avare vis-à-vis de la consommation de batterie. En dépit d’une batterie à plus faible capacité, le Moto Z2 Play devrait toujours offrir une autonomie exceptionnelle pour ses utilisateurs. Pas de doute à avoir sur ce sujet.

Aujourd’hui, les images de la boîte officielle de commercialisation du Moto Z2 Play ont fuité sur la toile. On constate donc une boîte avec une couleur rouge vive. Le mot « Moto Snaps » qui est mentionné sur le devant de la boîte est la traduction espagnole pour Moto Mods. Indiquant que les accessoires modulaires de Moto font leur retour pour une seconde année. Sur le côté de la boîte, on retrouve le logo de la marque Lenovo. À l’intérieur de la boîte, un film plastique de protection montre que l’appareil dispose d’un écran de 5,5 pouces. Avec une résolution de 1080 x 1920 pixels. Un scanner d’empreinte digitale est incorporé à l’intérieur d’un bouton home en forme ovale redessiné et une caméra de 12 mégapixels à l’arrière du smartphone. Il faudra également compter sur 4 Go de RAM, ainsi qu’une capacité de stockage interne de 64 Go

Que pensez-vous de ce Moto Z2 Play ? Dites-le nous en commentaire.