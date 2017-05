[CONCOURS] Tentez de remporter le Xiaomi Redmi Note 4

Toujours pour vous faire plaisir, nous avons organisé un autre concours avec l’aide de GearBest . Cette semaine, vous allez pouvoir gagner le sublime Xiaomi Redmi Note 4.

Le Xiaomi Redmi Note 4 va vous éblouir. Peu importe vos goûts, il va vous séduire en un instant. C’est un véritable petit bijou. Ses dimensions sont de 151 x 76 x 8.4 mm et il ne pèse que 175 g. Cela ne l’empêche pas de pouvoir recevoir une deuxième carte SIM et d’accueillir un écran capacitif de 5.5 pouces. Ce dernier propose une définition de 1080 x 1920 pixels, ce qui est amplement suffisant pour profiter de tous vos contenus dans une qualité bluffante même en plein soleil.

C’est un processeur Octo Core Qualcomm Snapdragon 625 cadencé à 2 GHz et 3 Go de RAM qui assureront le bon fonctionnement du système et la fluidité de l’interface. La mémoire interne de 32 Go peut être étendue jusqu’à 128 Go avec une carte microSD.

Vous pourrez capturer l’instant présent dans une qualité remarquable grâce à l’APN dorsal de 13 millions de pixels et l’APN frontal de 5 mégapixels. Photos ou vidéos, le résultat sera top en toute circonstance.

Le Xiaomi Redmi Note 4 prend en charge la 4G et le Wi-Fi. De plus, il est compatible avec le Bluetooth 4.2 et dispose d’un port jack 3.5 mm donc vous pouvez connecter un casque avec ou sans fil pour écouter vos musiques préférées via le lecteur audio de ce téléphone.

Plusieurs heures d’utilisation sont garanties par la batterie Li-Po de 4100 mAh.

Comment participer au concours ?

Vous venez de le voir, le Xiaomi Redmi Note 4 a des caractéristiques exceptionnelles et nous allons le faire gagner à l’un d’entre vous. Pour essayer de remporter ce mobile Android, vous devrez répondre à une question qui vous sera posée sur notre page Facebook ce vendredi 19 mai 2017 à 20h30. La réponse se trouve dans cet article donc pas de panique ! Si vous voulez optimiser vos chances de remporter ce téléphone, mettez une note de 5 étoiles sur cet article, aimez notre page et partagez le post Facebook !

Bonne chance à toutes et à tous ! Si vous voulez plus de renseignements, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire.