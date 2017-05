Comparatif des meilleures tablettes vendues chez LDLC

LDLC met à disposition une large sélection de tablettes qui diffèrent par leurs prix et leurs caractéristiques techniques. Pour que vous puissiez choisir facilement la vôtre, nous vous invitons à consulter ce comparatif.

Huawei MediaPad M2 10 pouces 64 Go Argent

Dotée d’une dalle de 10 pouces, la Huawei MediaPad M2 10 pouces 64 Go Argent vous permet de profiter des meilleurs d’Android. Son design élégant ne manquera pas de vous séduire. Elle promet une belle performance graphique grâce à la définition de son écran qui est de 1920 x 1200 pixels. Avec une telle configuration, il vous sera possible de visionner des contenus de grande taille avec un rendu graphique proche de la réalité. Cette tablette Android est fluide grâce à son processeur HiSilicon Kirin 930X épaulé par 3 Go de mémoire vive. Pour la photo, vous avez droit à un appareil photo dorsal de 13 millions de pixels ainsi qu’à une caméra frontale de 5 millions de pixels pour pouvoir passer des appels vidéo de qualité et effectuer de splendides selfies.

Asus ZenPad 3s 10 Z500M 64Go Blanc

L’Asus ZenPad 3s 10 Z500M 64Go Blanc arbore un écran LED de 9.7 pouces. Grâce à la définition de 2048 x 1536 pixels de celui-ci, vous bénéficierez d’un confort visuel inégalable. L’Asus ZenPad 3s 10 Z500m 64 Go vous permet de profiter optimalement de vos applications énergivores. Elle adopte une configuration technique idéale pour les tâches les plus lourdes. En effet, il est question d’un processeur MTK MT8176 hexa-core cadencé à 2.1 GHz. Pour la mémoire vive, la bête dispose d’une capacité de 4 Go. Sur cette tablette Android, le volet photo est de servi par un capteur dorsal de 8 millions de pixels et par une caméra frontale de 5 millions de pixels.

Archos 101e Neon Bleu

Élégante, l’Archos 101e Neon Bleu est à la fois pratique et performante. Grâce à son écran de 10,1 pouces, vous aurez droit à une performance graphique suffisante pour jouer à des jeux vidéo 3D. Il s’agit d’un véritable bijou technologique en raison des fonctionnalités qu’elle propose. En ce qui concerne le reste de ses composants, elle dispose d’un processeur ARM Cortex A53 quad-core dont la fréquence d’horloge est de 1.3 GHz. Celui-ci est épaulé par une mémoire vive de 1 Go. Pour la photo, elle propose un APN de 2 millions de pixels. On notera aussi que cette tablette de 10 pouces est alimentée par une batterie Li-ion de 4500 mAh et qu’elle dispose d’un emplacement pour carte micro SD.

Archos 70 Xenon Color Blanc

Parfaite en même temps pour le divertissement et le travail, l’Archos 70 Xenon Color Blanc arbore un écran large de 7 pouces. Elle vous suivra partout étant donné qu’elle promet une bonne prise en main. Cette tablette Archos vous fera découvrir les meilleurs d’Android, d’autant qu’elle se caractérise par une définition de 1024×600 pixels. Comme processeur, elle embarque un Mediatek MT8321 cadencé à 1.3 GHz épaulé par 1 Go de RAM. En ce qui concerne les photos, vous avez droit à un APN de 2 millions de pixels. Vous pouvez également passer un appel vidéo grâce au capteur frontal de 0.3 million de pixels. Sachez que l’Archos 70 Xenon Color comporte une batterie Li-Po de 2500 mAh.

Apple iPad 9.7 pouces 128Go Gris Sidéral

L’Apple iPad 9.7 pouces 128 Go Gris Sidéral se distingue par son élégance. Elle vous accompagnera dans toutes vos tâches du quotidien, d’autant que sur balance, elle n’affiche que 469 g. Côté affichage, cette tablette Apple arbore un écran de 9.7 pouces dont la définition est de 2048 x 1536 pixels. Une configuration qui vous permettra de visionner des contenus requérant une performance visuelle élevée. Cette tablette iOS est dotée d’un processeur Apple A9 et propose une mémoire de stockage interne de 128 Go suffisante pour conserver tous vos documents.

