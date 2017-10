Comparatif des meilleures box qui cartonnent le plus

Quelle box internet souscrire en ce moment ? Pour vous aider à répondre à cette question, nous vous proposons aujourd’hui ce comparatif des box les plus utilisées.

RED Box Série spéciale

Le forfait RED Box Série spéciale vous permettra de rester connecté avec le monde, et ce, à grande vitesse. Il se caractérise en effet par son débit pouvant aller jusqu’à 100 Mo en téléchargement. En upload, celui-ci peut atteindre 50 Méga. Cette box est sans engagement, ce qui vous donne la possibilité de la résilier à tout moment. La RED Box Série spéciale comporte des appels téléphoniques illimités vers les fixes de France métropolitaine. Il permet aussi d’appeler vers l’étranger en illimité, plus précisément, vers une centaine de destinations internationales. Cette offre peut être dégroupée afin de pouvoir élargir ses possibilités d’utilisation.

Bouygues Telecom Bbox Miami Fibre

Envie de souscrire une box à la fois fiable et complète ? Le forfait Bouygues Telecom Bbox Miami Fibre vous conviendra parfaitement. Cette offre promet un débit descendant jusqu’à 1 Giga et ascendant jusqu’à 250 méga. Grâce à de tels débits, vous aurez l’opportunité de visiter vos sites web favoris ou encore de consulter vos mails, regarder des vidéos en streaming, etc. En tout, avec cette Bouygues Telecom, vous aurez droit à une connexion internet performante. L’engagement de 12 mois assure la continuité du service. Aussi, vous pouvez être sûr d’avoir à votre disposition une connexion internet stable tout au long de l’année.

SFR Power Plus Fibre

L’offre SFR Power Plus Fibre convient aux utilisateurs qui souhaitent profiter d’une connexion internet stable et de qualité. Elle offre un débit descendant jusqu’à 1 Giga et ascendant jusqu’à 200 Méga, de quoi profiter des meilleurs d’internet. Elle peut être dégroupée pour une plus grande flexibilité. Les appels vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine sont illimités, tout comme ceux de certaines destinations internationales. En effet, ce forfait SFR permet de communiquer en illimité vers les mobiles de l’Amérique du Nord et de la Chine. En outre, l’abonné profite d’un bouquet TV de 200 chaînes. À noter que cette formule nécessite un engagement sur 12 mois.

La Poste Mobile Box TV Plus

Parfaite pour les passionnés de multimédias, la box La Poste Mobile Box TV Plus, comme son nom l’évoque, comporte un bouquet TV particulièrement intéressant. En effet, elle propose 200 chaînes dont 36 en haute définition. Proposée à moins de 5 € par mois, cette formule offre une connectivité par fibre optique avec un débit descendant jusqu’à 100 Méga et ascendant jusqu’à 5 Méga. Elle nécessite par contre un engagement sur un an. Le forfait La Poste Mobile Box TV Plus comporte un téléphone permettant d’appeler en illimité vers les fixes de France. Elle donne également la possibilité d’appeler vers plusieurs destinations internationales, dont les DOM, la Chine et les États-Unis.

Free Freebox Revolution Fibre

Le forfait Free Freebox Revolution Fibre est idéal pour les abonnés exigeants. Il offre une connexion internet fibre dont le débit descendant peut atteindre 1 Giga, contre 200 méga pour l’ascendant. Il est proposé avec un disque dur de 250 Go. Un média center est également au rendez-vous. Cet abonnement internet proposé par Free met en outre à disposition une capacité de stockage de 10 Go. Pour la télévision, il est question de 270 chaînes. Les appels vers les fixes et mobiles de France sont inclus. D’ailleurs, ils sont illimités. Tel est également le cas des appels internationaux.

Êtes-vous particulièrement intéressé par l’une de ces box ?