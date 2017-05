Comparatif des meilleures box Free

Vous ne savez pas quelle box Free choisir ? Trouvez dans ce comparatif les réponses à vos questions afin de vous faciliter la tâche.

Free Freebox Revolution ADSL

Complète, la Free Freebox Revolution ADSL vous permettra de rester en contact avec vos proches et de bénéficier d’une connexion internet rapide. La technologie ADSL fait profiter d’un débit descendant jusqu’à 15 Méga. Grâce à cela, vous aurez la possibilité de regarder des vidéos ou d’écouter de la musique en streaming. En ce qui concerne le débit ascendant, celui-ci est de 1 Méga. Avec une telle configuration, il ne vous sera pas difficile d’échanger des pièces jointes à travers un échange de mail. Sans engagement, la Freebox Revolution ADSL inclut un bouquet TV de 277 chaînes. En plus de cela, elle vous fait profiter d’un forfait d’appels téléphoniques vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine ainsi qu’à l’étranger.

Free Freebox Revolution VDSL2

La Free Freebox Revolution VDSL2 est parfaite pour les utilisateurs à la recherche d’un forfait internet accessible et fiable. Proposant un débit descendant jusqu’à 50 Méga, elle permet de tout faire sur la toile. Que vous ayez l’habitude d’effectuer du téléchargement ou de vous rendre sur des sites de streaming, cette offre vous fera profiter d’une fluidité incomparable, tant le débit ascendant peut aller jusqu’à 8 Méga. Pour ce qui est du téléphone, le forfait Freebox Revolution VDSL2 autorise à appeler vers les fixes et les mobiles ainsi qu’à l’international. Il comprend en outre un bouquet TV de 277 chaînes.

Free Freebox Mini 4K Fibre

Le forfait Free Freebox Mini 4K Fibre vous conviendra si vous recherchez une offre internet rapide et fiable. Sans engagement, il vous permet de changer de formule d’abonnement à tout moment, et ce, sans être soumis à aucune pénalité. En ce qui concerne l’internet, sachez que cette box offre un débit descendant jusqu’à 1 Giga et ascendant jusqu’à 200 Méga. Elle inclut un bouquet TV de 277 chaînes. S’y ajoute la possibilité d’appeler vers les mobiles et fixes de la France métropolitaine. Le forfait Freebox Mini 4K Fibre est également idéal pour ceux qui ont besoin d’un abonnement internet permettant d’appeler à l’international.

Free Freebox Revolution Fibre

Le forfait Free Freebox Revolution Fibre est unique en son genre de par son débit qui est de 1000 Méga en download. En upload, vous bénéficiez d’une vitesse supérieure à 150 Méga. Pour dire les choses autrement, cette offre convient parfaitement aux utilisateurs à la recherche d’une connexion internet rapide. Au-delà de cette grande capacité en matière de connexion au réseau mondial des ordinateurs, elle comprend un forfait d’appels téléphoniques en illimité vers les fixes et les mobiles de France. À cela s’ajoute le fait qu’il est possible d’appeler à l’étranger. Pour couronner le tout, le forfait Free Freebox Revolution Fibre propose un bouquet TV de 277 chaînes.

Free Freebox Mini 4K ADSL

Avec le forfait Free Freebox Mini 4K ADSL, vos besoins en connexion internet à grande vitesse seront satisfaits. Cette formule d’abonnement donne effectivement accès au réseau ADSL de Free. Grâce au débit descendant de 15 Méga, vous profiterez entièrement d’internet. Et pour que vous puissiez rester en contact avec vos proches en France métropolitaine et à l’étranger, dans les deux cas, vous pouvez appeler vers un poste fixe. On notera également que cette offre comporte un bouquet TV de 277 chaînes et est assortie d’une possibilité de stocker des fichiers en ligne sur un espace qui fait 10 Go au total.

Dites-nous en commentaire la box de votre choix parmi ces formules de Free !