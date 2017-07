Chez Bouygues Telecom, il y a 70 euros de remise immédiate sur tous les smartphones

Jusqu’au 16 juillet, Bouygues Telecom vous offre 70 euros de remise immédiate sur tous les smartphones grâce au code promo CP70 si vous optez pour un forfait Sensation 50Go avec engagement 24 mois.

Pour l’achat d’un mobile d’une valeur minimum de 71 euros, vous pouvez obtenir 70 euros de remise immédiate après avoir souscrit au forfait Sensation 50Go avec engagement 24 mois. Samsung Galaxy S8 ? Apple iPhone 7 ? Sony Xperia XZ Premium ? Vous avez le choix !

Le forfait Bouygues Telecom Sensation illimité 50Go à 41.99 euros par mois inclut les appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine et DOM. Vous aurez aussi la possibilité d’appeler en illimité vers les mobiles des États-Unis, du Canada et de la Chine ainsi que vers les fixes de 120 destinations. Les SMS et les MMS sont également illimités en France métropolitaines (DOM inclus pour les SMS).

Vous aurez à votre disposition 50 Go de data en 3G/4G/4G+. 10 Go de votre enveloppe Internet sont utilisables en Europe et dans les DOM tous les mois.

Vous pourrez accéder au Bouquet Presse quand vous en aurez envie. Enfin, vous aurez la possibilité de choisir l’un des bonus suivants : 2 fois plus d’Internet, Internet illimité le week-end, L’Équipe, Studio+ et B.tv.

Grâce à Bouygues Telecom, profitez de 70 euros de remise immédiate sur tous les smartphones

Vous allez pouvoir vous faire plaisir avec cette remise exceptionnelle proposée par Bouygues Telecom. De plus, vous aurez un forfait complet à un prix attractif. Il vous suffit de saisir le code promo CP70 pour profiter de cette offre sensationnelle. Cette dernière est valable jusqu’au 16 juillet.

Pour profiter de cette offre, cliquez ici.

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous dans les plus brefs délais.