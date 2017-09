CCleaner : le logiciel de nettoyage contenait un malware !

Soyez prudent si vous utiliser le logiciel CCleaner et faites une mise à jour le plus vite possible pour éviter une contamination par malware ! On vous en dit plus.

Si vous êtes un utilisateur du logiciel CCleaner, qui vous permet de nettoyer votre ordinateur pour optimiser ce dernier. Il est important de savoir qu’il est contamine par un malware qui peut récupérer certaines données personnelles. Piriform, la société qui propose le logiciel indique qu’une « activité suspecte a été identifiée le 12 septembre, où nous avons vu une adresse IP inconnue recevoir des données […]. Grâce à une analyse plus poussée, nous avons constaté que [les versions du logiciel dont il est question]ont été modifiées illégalement avant d’être rendues publiques, et nous avons entamé une enquête à ce propos ».

CCleaner, l’infiltration presque parfaite d’un malware

Les hackers ont bien choisi leur cible, cette fois-ci, le logiciel est couramment utilisé pour optimiser les performances de son ordinateur. Le fait d’y intégrer un malware permet de passer presque inaperçu puisque les utilisateurs ont confiance en ce dernier. Mais Piriform se veut rassurant, la firme déclare : « Nous avons aussi immédiatement contacté les services de police et collaboré avec eux pour résoudre le problème. […] La menace est maintenant réglée dans la mesure où le serveur voyou est hors-jeu, les autres serveurs potentiels sont hors de contrôle de l’attaquant et nous sommes en train de déplacer tous les utilisateurs de CCleaner vers la dernière version « . Donc pas de panique !

D’après la firme encore une fois, ce malware n’est qu’un prélude pour une prochaine attaque de plus grande envergure. Pour l’instant, la firme indique comment se protéger du cheval de Troie : »Nous estimons que 2,27 millions d’utilisateurs utilisaient la version 5.33.6162 du logiciel CCleaner, tandis qu’un peu plus de 5000 utilisateurs avaient recours à la version v1.07.3191 de CCleaner Cloud« . La firme qui propose CCleaner ne souhaite pas spéculer pendant l’enquête policière et ne donne pas d’informations sur une quelconque contamination en interne.

Et vous, utilisez-vous CCleaner sur votre ordinateur ? Avez-vous bien fait la mise à jour ?