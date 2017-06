Les caractéristiques du prochain Xiaomi Redmi Pro 2 ont fuité sur la toile

On se souvient de la première version du Xiaomi Redmi Pro 2 qui avait été lancé l’année dernière. Il avait su séduire les foules grâce à sa fiche technique appréciable qui a justifié son positionnement sur le segment haut de gamme. Un an plus tard, voici qu’on annonce son successeur, à savoir le Xiaomi Redmi Pro 2. La fiche technique de celui-ci a d’ailleurs fuité sur le web il n’y a très longtemps.

Le constructeur chinois Xiaomi est en train de préparer son prochain Xiaomi Redmi Pro 2. Comme pour son prédécesseur, le smartphone aura pour objectif de satisfaire les fans de la marque. Une fuite récente du flagship nous permet ainsi de découvrir sa fiche technique complète. En parallèle de celui-ci, le Xiaomi Mi Mix 2 est également en préparation.

Xiaomi Redmi Pro 2 : sa fiche technique se dévoile

D’après les fuites de gadgets.ndtv.com, le Xiaomi Redmi Pro 2 devrait embarquer un écran de LCD de 5.5 pouces d’une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Côté processeur, on partirait sur un processeur Snapdragon 660 à 8 cœurs (4 Kryo 260 à 1,8 GHz + 4 Kryo 260 à 2,2 GHz).

En ce qui concerne la partie photo, le flagship devrait être équipé d’un double capteur photo de 12 et 5 mégapixels à l’arrière. À l’avant, on retrouverait un capteur frontal de 16 mégapixels. Il sera certainement capable de produire de très beaux clichés. Pour l’autonomie, le smartphone est doté d’une batterie généreuse de 4 500 mAh. Il serait également disponible en 3 versions. Une version à 3 Go de RAM + 32 Go d’espace de stockage, une autre à 3 Go de RAM + 64 Go d’espace de stockage, et enfin la dernière à 4 Go de RAM + 128 Go d’espace de stockage.

Enfin pour le prix du Redmi Pro 2, aucune information n’a encore été communiquée jusqu’à présent. Pour l’instant, ces informations n’ont pas été confirmées par Xiaomi. Nous en saurons probablement plus dans les semaines à venir.

