B&You propose sa Bbox édition spéciale à 4,99€ jusqu’à ce soir !

Vous avez besoin dune Box internet, ou vous souhaitez changer celle que vous avez actuellement ? B&You vous propose une offre sur sa Bbox édition spéciale à seulement 4,99 euros par mois !

B&You propose souvent des offres Box à petit prix, il ne faut donc pas passer à côté ! Cette fois-ci, c’est une promotion sur sa Bbox édition spéciale ADSL pour seulement 4,99 euros par mois pendant 12 mois, puis 19,99 euros par mois. Cet abonnement box est sans engagement, donc au bout des 12 mois, vous avez la possibilité de changer d’offre, sans avoir à payer des frais de résiliation !

B&You et sa Bbox DSL

Le point le plus important lorsque l’on achète une box, c’est internet, ce dernier est proposé en ADSL avec un débit descendant de 15 Mb/s. Ce qui vous permet de profiter d’une connexion rapide et de télécharger des contenu rapidement, donc si vous avez besoin d’internet seulement pour naviguer et travailler sur votre ordinateur, cette offre est idéale.

Des appels et chaînes à la pelle !

La box propose également une téléphonie bien complète avec des appels illimités en France métropolitaine vers tous les fixes et même vers une centaine de destinations à l’international. Pour ce qui est de la télévision, la Bbox de Bouygues offre un bouquet de 150 chaînes, ainsi que 20 chaînes en replay, pratique ! Si vous souhaitez enregistrer une émission ou un film, la Bbox met à votre disposition 40 Go de stockage, ce qui vous permet d’enregistrer environ 30 heures de contenus !

Cette offre ce termine le 23/10/2017, c’est-à-dire, ce soir ! C’est réellement le moment le profiter de cette promotion. Si vous souhaitez profiter de cette offre, il vous suffit de suivre le lien suivant :

Offre de B&You

Vous avez un soucis avec cette offre ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous tâcherons de vous venir en aide 🙂