B&You lance son forfait Série Spéciale 20Go illimité à 1.99 euros par mois !

B&You propose une promotion spectaculaire avec son forfait Série Spéciale 20Go illimité à 1.99 euros par mois pendant un an.

Non, ce n’est pas une blague, cet abonnement complet est proposé à moins de 2 euros. Vous passez énormément de temps sur le net ? Vous aimez utiliser votre forfait à l’étranger ? Alors cette série spéciale valable jusqu’au 15 juin est faite pour vous.

Le forfait B-And-You Série Spéciale 20Go va vous faire profiter des appels illimités depuis et vers la France métropolitaine/DOM. Les SMS et les MMS sont aussi illimités en France métropolitaine (SMS illimités vers les DOM), donc vous pourrez en envoyer autant que vous voudrez ! Depuis l’Europe et les DOM, vous aurez la possibilité d’appeler et de textoter vers la France, l’Europe et les DOM.

Cet abonnement met à votre disposition un crédit data de 20 Go pour que vous puissiez profiter confortablement d’Internet et de la 4G sur le réseau de Bouygues Telecom. Vous allez pouvoir télécharger tout ce que vous voudrez à toute allure ! Dans les 20 Go, il y a un 1 Go de roaming Europe/DOM.

En plus d’être abordable, ce forfait est sans engagement donc vous n’aurez aucun frais supplémentaire si vous voulez changer d’offre ou d’opérateur.

Série Spéciale forfait B&You 20Go à 1.99 euros : un prix exceptionnel pour des tonnes d’avantages

Le forfait B-And-You Série Spéciale 20Go comprend :

• Les appels illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine et DOM

• Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine (SMS illimités vers les DOM)

• Une enveloppe data de 20 Go dont 1 Go de roaming

• La qualité du réseau Bouygues Telecom

Cet abonnement sans engagement vous coûtera 1.99 euros par mois pendant 12 mois. Après cette période, il devient le forfait B&You 50Go à 24.99 euros par mois. On vous rappelle que cette offre est valable jusqu’au 15 juin.

> Pour profiter de cette offre exceptionnelle, cliquez sur ce lien.

Vous avez des questions ? Posez-les dans les commentaires, nous reviendrons rapidement vers vous !