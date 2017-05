[BON PLAN] Le ZTE Axon 7 mini 4G est à 191.69 euros chez GearBest

Vous êtes à la recherche d’un téléphone performant et séduisant à moins de 200 euros ? Le ZTE Axon 7 mini 4G est fait pour vous et la bonne affaire se trouve chez GearBest !

Le ZTE Axon 7 mini 4G est tout simplement un modèle d’élégance avec son design sobre et épuré. Avec ses dimensions de 147. x 71 x 7.8 mm et son poids de 153 g, il ne vous encombrera pas et pourra vous suivre dans tous vos déplacements.

Une qualité d’image époustouflante est offerte par un écran AMOLED de 5.2 pouces Full HD. La partie son est assurée par deux haut-parleurs stéréo au top.

La configuration du ZTE Axon 7 mini 4G est également convaincante puisqu’elle est composée d’un Qualcomm Snapdragon 617 (1.5 GHz / 1.2 GHz) et de 3 Go de RAM. La ROM de 32 Go est extensible jusqu’à 128 Go avec une carte microSD.

Le ZTE Axon 7 mini 4G intègre une palette d’outils complète qui vous facilitera la vie. On trouve un GPS, un accéléromètre, une puce NFC, le Bluetooth 4.1, la 4G et le Wi-Fi. Vous voulez avoir deux lignes téléphoniques sur un seul smartphone ? Sachez que celui-ci peut recevoir deux cartes SIM. Pour immortaliser vos moments préférés du quotidien, vous aurez à votre disposition un APN dorsal de 16 millions de pixels et un APN frontal de 8 millions de pixels. Un lecteur d’empreintes digitales est de la partie pour toujours plus de sécurité.

La batterie Li-Ion de 2705 mAh permet au ZTE Axon 7 mini 4G de tenir 15h en pleine utilisation et 270h en veille.

Le ZTE Axon 7 mini 4G est au meilleur prix chez GearBest

Si vous avez été convaincu par les caractéristiques techniques du ZTE Axon 7 mini 4G, empressez-vous de l’acheter car il est vendu à un prix exceptionnel chez GearBest. En effet, il est ordinairement proposé à 228.20 euros mais avec le coupon AXON7S, vous n’allez payer que 191.69 euros. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs !

Vous n’arrivez pas à profiter de cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons rapidement vers vous.