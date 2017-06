[BON PLAN] Le Xiaomi Mi 6 4G est à 362.22 euros sur GearBest

Vous voulez vous procurer un smartphone aux capacités spectaculaires sans à avoir à débourser une somme phénoménale ? Le Xiaomi Mi 6 4G est à un prix exceptionnel sur GearBest.

Le Xiaomi Mi 6 4G est équipé d’un écran de 5.15 pouces qui diffusera vos contenus dans une définition de 1080 x 1920 pixels pour une résolution de 428 ppp. Avec ses dimensions de 145.1 x 70.1 x 7.5 mm et son poids de seulement 171 g, il pourra vous suivre partout. De plus, son design attirera pas mal de monde autour de vous. C’est un petit bijou !

Il embarque un Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz et 6 Go de RAM. Son espace de stockage interne a une capacité de 64 Go. Tournant sous Android, il vous permettra d’accéder au Google Play Store pour télécharger des tonnes d’applications. Son interface est boostée par la surcouche MIUI 8. Elle sera tout le temps fluide même quand plusieurs tâches seront lancées simultanément.

Avec ce téléphone 4G, vous pourrez partager les clichés pris par le double capteur dorsal de 12 Mpx ou la caméra frontale de 8 Mpx sur les réseaux sociaux. Si vous ne captez pas ce réseau, vous pourrez toujours passer par le Wi-Fi. Il s’agit d’un smartphone double SIM donc vous aurez la possibilité d’avoir deux lignes téléphoniques. S’ajoute à cela un port USB Type-C particulièrement pratique. On note aussi la présence de la technologie Bluetooth.

La batterie de 3350 mAh de ce mobile est compatible avec Quick Charge 3.0 pour toujours plus de praticité. Sachez que ce smartphone Xiaomi résiste aux éclaboussures. Vous pourrez le déverrouiller sans problème grâce au lecteur d’empreintes digitales.

Le Xiaomi Mi 6 4G est au meilleur prix chez GearBest

Grâce au code promo MiK4G, le Xiaomi Mi 6 4G vous coûtera 362.22 euros au lieu de 382.69 euros. Fantastique non ? Attention, le stock s’écoule rapidement donc vous allez devoir vous dépêchez ! Ce téléphone a un rapport qualité/prix exceptionnel. Ne laissez pas passer cette offre !

