[BON PLAN] Le Wiko Rainbow Jam 4G est à seulement 79.99 euros chez Cdiscount

Si vous êtes le genre de consommateurs à chercher un smartphone de qualité à moins de 100 euros, vous allez vous jeter sur le Wiko Rainbow Jam 4G. C’est chez Cdiscount qu’il est au meilleur prix.

Le Wiko Rainbow Jam 4G est un smartphone Android qui va vous séduire dès le début avec son design stylé. Grâce à ses dimensions de 143.1 x 71.4 x 8.7 mm et à son poids de 153 g il pourra vous suivre dans tous vos déplacements. Son écran LCD de 5 pouces propose une lisibilité satisfaisante avec une définition de 720 x 1280 pixels et une résolution de 294 ppp.

Avec son Snapdragon 210 cadencé à 1.1 GHz et sa RAM de 1 Go, le Wiko Rainbow Jam 4G pourra vous faire profiter d’une expérience fluide en toute circonstance. La mémoire interne est de 8 Go mais vous pourrez l’étendre jusqu’à 64 Go avec une carte microSD. Sur le Google Play Store vous trouverez des tonnes d’applications pour vous divertir et pour vous simplifier la vie.

Le Wiko Rainbow Jam 4G est, comme son nom l’indique, un téléphone qui prend en charge la 4G mais aussi le Wi-Fi. Ainsi, vous allez pouvoir vous rendre sur vos pages web préférées. Ce mobile double SIM embarque aussi un port microUSB 2.0 et un port Jack 3.5 mm sans oublier la technologie Bluetooth.

Son capteur principal compte 8 millions de pixels, ce qui est amplement suffisant pour vous offrir des clichés de qualité. La caméra frontale de 5 mégapixels convaincra tous les amateurs de selfies.

La batterie du Wiko Rainbow Jam 4G a une capacité de 2500 mAh. L’autonomie en communication de l’appareil est de 21.6h. En veille, elle atteint les 238h.

Le Wiko Rainbow Jam 4G est au meilleur prix chez Cdiscount

Vous avez été séduit par la fiche technique du Wiko Rainbow Jam 4G ? Chez Cdiscount vous allez pouvoir économiser 43 euros puisque ce smartphone 5 pouces est à 79.99 euros au lieu de 123.21 euros. De plus, la livraison est gratuite. Il y a déjà plus de 50 commandes en cours ! C’est l’une des bonnes affaires du jour alors n’hésitez plus.

> Offre de Cdiscount

