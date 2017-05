[BON PLAN] Le Samsung Galaxy S8 est à 698 euros sur Amazon Marketplace

Intéressé par le Samsung Galaxy S8 ? Grâce à Meilleur Mobile, vous allez pouvoir l’acheter à un prix exceptionnel et c’est sur Amazon Marketplace que ça se passe !

Le Samsung Galaxy S8 est le smartphone haut de gamme à obtenir cette année. Il est vêtu d’une somptueuse robe en verre et en métal qui vous charmera immédiatement. Ses bords incurvés rajoutent une touche d’élégance à un téléphone visuellement irréprochable. Le Samsung Galaxy S8 est fin (8 mm d’épaisseur) et léger (152 g) pour vous permettre de le prendre rapidement en main. Comme il est certifié IP68, il résiste à l’eau et à la poussière.

Son écran de 5.8 pouces diffuse des images sublimes dans une définition de 1440 x 2960 pixels et une résolution de 568 ppp. Le Samsung Galaxy S8 vous proposera une expérience totalement immersive dans toutes les conditions.

Cette phablette embarque un Octo Core Exynos 8895 (2.3 GHz / 1.7 GHz) et 4 Go de RAM. La mémoire interne de 64 Go est extensible jusqu’à 256 Go par le biais d’une carte microSD.

Le Samsung Galaxy S8 prend en charge la 4G+ donc vous allez pouvoir télécharger une tonne de fichiers à la vitesse de l’éclair. Ce smartphone intègre également les technologies Bluetooth 5.0 et NFC. Vous aurez aussi à votre disposition un port microUSB 3.0 et un port Jack 3.5 mm.

Pour capturer des plans larges, vous pourrez utiliser le capteur principal de 12 millions de pixels Dual Pixel. Il est efficace de jour comme de nuit tout comme la caméra frontale de 8 mégapixels qui vous servira des selfies magnifiques.

Le Samsung Galaxy S8 est au meilleur prix sur Amazon Marketplace

Vous l’aurez compris, le Samsung Galaxy S8 a un arsenal de fonctionnalités complet et une configuration à couper le souffle. Préparez-vous à une immersion totale ! Il est actuellement à 698 euros sur Amazon Marketplace. À l’heure où ce bon plan est écrit, il ne reste plus que 7 exemplaires en stock donc sautez sur cette occasion ! Il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à cette offre.

