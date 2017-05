[BON PLAN] Le Samsung Galaxy C7 64Go est à 300 euros sur PriceMinister

Vous êtes à la recherche d’un téléphone polyvalent et convaincant dans tous les domaines ? Vous n’avez pas envie de dépenser une somme folle ? Le Samsung Galaxy C7 64Go est fait pour vous et il est au meilleur prix sur PriceMinister.

Avec ses courbes généreuses et son look stylé, le Samsung Galaxy C7 64Go vous charmera immédiatement. Cette phablette est dotée d’un écran Super AMOLED de 5.7 pouces d’une définition de 1080 x 1920 pixels et d’une résolution de 386 ppp. Ses dimensions sont de 156.6 x 77.2 x 6.7 mm et son poids est de 165 grammes, donc vous n’aurez aucun mal à le mettre dans une poche étroite.

Le couple processeur/RAM s’en sort particulièrement bien même quand des applications gourmandes sont lancées. On retrouve un Octo Core Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 et une mémoire vive de 4 Go. La ROM de 64 Go de ce téléphone double SIM peut être étendue jusqu’à 256 Go avec une carte microSD.

Le Samsung Galaxy C7 64Go est équipé d’un APN principal de 16 mégapixels et d’un capteur photo frontal de 8 mégapixels. Vous serez ébloui par les photos et les vidéos servies par ces outils.

Ce smartphone 4G est également pourvu des technologies Bluetooth 4.2 et NFC, d’un port microUSB 2.0 et d’un port Jack 3.5 mm. Le Samsung Galaxy C7 64Go est donc un mobile complet qui va répondre à toutes vos attentes !

Le Samsung Galaxy C7 64Go est au meilleur prix sur PriceMinister

Si vous avez été séduit par les caractéristiques du Samsung Galaxy C7 64Go, empressez-vous de l’acheter sur PriceMinister puisque c’est sur ce site marchand qu’il est vendu au meilleur prix : 300 euros. La livraison est gratuite et vous pourrez payer en 4 fois ou en 10 fois. Avec le code promo HIGH-TECH, vous aurez 15 euros de réduction dès 300 euros d’achats.

