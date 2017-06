[BON PLAN] Le Samsung Galaxy A5 2017 est à 279 euros sur Rue du Commerce

Besoin d’un nouveau téléphone ? Il vous en faut un capable d’exécuter toutes les tâches sans lag ? Le Samsung Galaxy A5 2017 est plébiscité par beaucoup de mobinautes qui ne veulent pas forcément dépenser une somme folle. C’est chez Rue du Commerce qu’il est au meilleur prix.

Le Samsung Galaxy A5 2017 passe sous la barre des 300 euros grâce à l’offre de remboursement « Donnez vie à vos selfies » de 50 euros. La coque aux bords arrondis de ce smartphone Android accueille un écran Super AMOLED de 5.2 pouces. La Full HD sera au rendez-vous ! Le Galaxy A5 (2017) est certifié IP68 donc il résiste à l’eau et à la poussière. Ses dimensions sont de 146.1 x 71.4 x 7.9 mm et il affiche sur la balance un poids de 158 g.

Le processeur Exynos 7880 Octa cadencé à 1.9 GHz est associé à 3 Go de RAM. Le Samsung Galaxy A5 (2017) sait être polyvalent même lorsque vous lancez plusieurs tâches simultanément. Toutes les applications téléchargées sur le Google Play Store rejoindront vos autres fichiers sur la mémoire interne de 32 Go extensible jusqu’à 256 Go par le biais d’une carte microSD.

Vous avez envie de prendre des photos et des vidéos de qualité avec votre smartphone ? Le Samsung Galaxy A5 2017 est fait pour vous puisqu’il est équipé d’un capteur principal de 16 millions de pixels et d’une caméra frontale disposant de la même résolution. Selfies, plans larges, visioconférences, le Galaxy A5 (2017) vous épatera ! Ce mobile 4G prend en charge les technologies Bluetooth 4.2 et NFC. Des ports USB Type-C et Jack 3.5 mm sont également de la partie pour vous faciliter la vie.

Le Samsung Galaxy A5 (2017) est au meilleur prix chez Rue du Commerce

Grâce à l’ODR « Donnez vie à vos selfies », vous allez pouvoir acheter le Samsung Galaxy A5 2017 à seulement 279 euros ! Vous avez la possibilité de récupérer votre smartphone dans un magasin Carrefour mais vous pouvez aussi choisir la livraison dans un Relais Colis ou à votre domicile. C’est à vous de voir mais dans tous les cas, c’est gratuit !

> Offre de Rue du Commerce

> Toutes les conditions pour profiter de l’ODR sont disponibles ici.

