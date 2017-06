[BON PLAN] PriceDay : jusqu’à 13% remboursés sur tout PriceMinister et le LG G6 64Go est à 441.81 euros

Vous êtes membre du PriceClub ? Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Cela vous permettra de profiter du PriceDay ce mercredi 21 juin 2017 : jusqu’à 13% remboursés sur tout PriceMinister. Le LG G6 64Go est vendu à un prix exceptionnel chez ce site marchand. C’est le meilleur jour pour faire de très bonnes affaires !

Le LG G6 64Go va captiver votre attention dès le début. Son écran de 5.7 pouces avec un ratio 18:9 va vous en mettre plein la vue. Sa définition est de 1440 x 2880 pixels. Il vous fera vivre une expérience totalement immersive. Vous avez peur d’être encombré avec cette phablette ? Elle ne pèse que 163 grammes ! En plus, elle est étanche puisque certifiée IP68.

Le LG G6 64Go embarque un Snapdragon 821 (2.35 GHz/1.6 GHz). Épaulé par 4 Go de RAM, il fera des merveilles. Même quand vous lancerez plusieurs applications en même temps, l’interface sera fluide et intuitive. Sur cette version, vous aurez à votre disposition une mémoire interne de 64 Go extensible jusqu’à 256 Go par le biais d’une carte microSD.

Vous allez pouvoir profiter du très haut débit puisque le LG G6 est un mobile 4G+. Si vous n’êtes pas couvert par ce réseau, sachez qu’il est également compatible avec le Wi-Fi. Ce smartphone Android intègre une puce NFC pour permettre, par exemple, de régler vos achats juste en posant le G6 sur un terminal de paiement compatible. Il s’agit aussi d’un téléphone dual SIM qui pourra donc accueillir une deuxième carte SIM.

Concernant la partie photo, vous trouverez un double capteur dorsal de 13 millions de pixels et une caméra frontale de 5 millions de pixels. Plans larges, photos de groupe, selfies, ils vous convaincront à chaque fois.

C’est le PriceDay et le LG G6 64Go est à 441.81 euros chez PriceMinister

Le PriceDay prend fin ce soir à 23h59 alors dépêchez-vous d’en profiter : jusqu’à 13% remboursés sur tout le site PriceMinister ! Le LG G6 64Go est disponible à 441.81 euros. 57 euros vous seront remboursés en superpoints. La livraison est gratuite et vous avez la possibilité de payer en 4 fois ou en 10 fois. Pour profiter de cette offre exceptionnelle, cliquez sur le lien ci-dessous.

