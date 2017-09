[BON PLAN] OnePlus 5 à seulement 425.99€ chez PriceMinister !

Vous avez envie de changer de smartphone ? PriceMinister propose une belle offre sur le OnePlus 5, on vous en dit plus !

Si vous avez besoin de renouveau côté smartphone, nous vous proposons de OnePlus 5, un appareil design et performant ! Le smartphone est muni d’un écran tactile AMOLED de 5.5 pouces, accompagné d’une résolution de 1920 x 1080 pixels. Il vous permet de surfer sur la toile et de lire vos mails sans soucis de visibilité ! Pour ce qui est de la puissance, le OnePlus 5 est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 835, épaulé par 8 cœurs processeurs et une mémoire vive de 6 Go. Il va sans dire qu’il saura certainement fonctionner sans encombre pour vous permettre d’utiliser votre smartphone avec fluidité. Pour ce qui est de la mémoire interne, l’appareil est fourni avec 64 Go de stockage, ce qui vous permet de sauvegarder des milliers de photos et vos applications favorites.

Si vous aimez prendre des photos, vous allez être ravi ! Le OnePlus 5 est doté d’un capteur principal de 16 mégapixels, ce qui vous permet de prendre de beaux clichés de vos souvenirs préférés. Pour les amateurs de selfies, l’appareil dispose d’une caméra frontale de 16 mégapixels également, de quoi faire de beaux portraits ! Enfin, le smartphone est équipé d’une batterie non-amovible de 3300 mAh, de quoi tenir toute la journée.

Le OnePlus 5 au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous êtes séduit par le OnePlus 5, il vous suffit de vous rendre sur le site de PriceMinister. Le marchant propose le smartphone au prix de 425.99€, pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite ! Profitez de cette occasion pour vous faire livrer chez vous ou dans le point relais colis le plus proche. Pour profiter de l’offre, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous :

> Offre de PriceMinister

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous sans les meilleurs délais !