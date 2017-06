[BON PLAN] La Lenovo Yoga Book Windows est à 540.03 euros chez la Fnac

Vous êtes à la recherche d’une tablette 2-en-1 en mesure de répondre à vos moindres désirs ? Vous voulez faire une bonne affaire ? La Lenovo Yoga Book Windows est en ce moment au meilleur prix chez la Fnac.

La Lenovo Yoga Book Windows a un format compact qui va vous permettre de la transporter partout. Ses dimensions sont de 256.6 x 170.8 x 9.6 mm et son poids est de 690 g. Elle se pliera à tous vos désirs. C’est aussi un modèle de beauté. Son écran LED de 10.1 pouces vous en mettra plein la vue en affichant des images dans une définition de 1920 x 1200 pixels. Que dire du son si ce n’est qu’il est tout aussi splendide puisqu’il est diffusé par des haut-parleurs Dolby Audio Premium.

Le processeur Intel Atom x5-Z8550 cadencé à 2.4 GHz est associé à 4 Go de RAM. Cette tablette hybride de Lenovo tourne sous Windows 10 Pro. La Yoga Book Windows fera preuve d’une polyvalence sans faille. Toutes vos données seront enregistrées dans un disque dur SSD de 64 Go. La mémoire pourra être étendue jusqu’à 128 Go avec une carte microSD.

La Lenovo Yoga Book Windows vous permettra d’être à l’affût de toutes les nouvelles publications de vos amis sur les réseaux sociaux puisqu’elle prend en charge le Wi-Fi. Elle est aussi dotée du Bluetooth 4.0.

Vous réussirez tous vos clichés avec l’APN dorsal de 8 mégapixels et la caméra frontale de 2 millions de pixels.

Cette tablette Windows a une autonomie de 13h lorsqu’elle est utilisée sans interruption. En veille, elle tiendra 1680h.

La Lenovo Yoga Book Windows est au meilleur prix chez la Fnac

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous tomberez sur l’offre de la Fnac. La Lenovo Yoga Book Windows y est vendue à seulement 540.03 euros. Si votre achat a été effectué avant le 24 juin 2017, vous pourrez vous faire rembourser jusqu’à 80 euros. En vous procurant cette tablette, Microsoft Office 365 Personnel vous sera proposé à 49.99 euros. La livraison est gratuite donc pour plus de confort, n’hésitez à vous faire livrer cette tablette tactile chez vous.

> Offre de la Fnac

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Dites-le nous dans les commentaires, nous vous viendrons rapidement en aide.